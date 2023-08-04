Muş’ta Cumhuriyet tarihinin en yüksek buğdayda üretimi gerçekleşti

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Muş ta kurulan geçici alım merkezinde buğday alımına başladı. Biçerdöverlerin hasada devam ettiği süreçte çiftçiler ürünlerini TMO'nun Alparslan Yıldız Tarım İşletmesinde kurulan geçici alım merkezine teslim ediyor.

Toprak Mahsulleri Ofisinden edinilen bilgiye göre, Kente, Malazgirt ve Bulanık olmak üze 4 farklı nokta da hububat alımların devam ettiğini ve geçen yıla göre üç kat artışın yaşandığı buğday verimliği 60 bin tondan 130 bin ton seviyesine çıkması tahmin ediliyor. Ayrıca İl genelinde ise hasattın yüzde 60 tamamlandığı bilgisi verildi.

Hububat alımlarında randevu sistemi ile çalışan TMO, ürün yerde kalmayacak şekilde alımlarına devam ediyor. Randevusu olan üreticiler sabahın erken saatlerinde ofise gelerek sıraya giriyor. Ofis yetkilileri tarafından hububatta gerekli incelemeler yapıldıktan sonra fiyatlandırma yapılarak ürünlerini teslim alınıyor. Hububatını teslim eden üreticiler ise 30 gün içerisinde hak edişlerini alıyorlar.

Korkut İlçesi Üçboğaz Köyünden çiftçi Kemal Arat, gazetecilere, son yılların en bereketli buğday hasat sezonunu geçirdiklerini ifade etti,

Arat "2023 yılı çok bereketli bir yıl oldu. Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine biz buğdaylarımızı Toprak Mahsulleri Ofisine teslim ettik. Fiyatlarımızda çok güzel ton başına 8 bin 150 lira'den buğdayımızı satarken ayrıca bin lira'da prim alıyoruz yani toplamda 9 bin 150 liraya satış yapıyoruz. Allah bolluk ve bereketli nasip etsin hepimize. 50 tona yakın buğday teslim ettik ama bu 100 ton da bulabilir. 55 yaşındayım ilk defa böyle bereketli bir yıl gördük. Kimin tarlası toprağı varsa sürsün. Bereketli bir yıl oldu bütün çiftçilerimiz verimden memnun" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisine buğdayını getiren Ebedin Mutlu, buğdaydan rekor verim aldıklarını belirterek, "Buğdaylarımızı biçerdöver yardımı ile biçtik. Getirdik ofise teslim ettik. Bu gün randevumuz vardı getirdik teslim ettik. Bu yıl çok iyi verim aldık. Bir sıkıntımız yok. Geçen yıla göre bu sene iki kat buğday hasat ettik ama mazot çok pahalandı son dönemlerde. 20 dönümden 7 ton mahsul aldım onu teslim ediyorum" şeklinde konuştu.