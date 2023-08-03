Muş’ta devlet desteğiyle kurulan fabrikadan 11 ülkeye ihracat yapılıyor

İzmir'in Buca İlçesinde giyim üzerine şirketi bulunan girişimci Gül, 4 ay önce Muş'ta yatırım yaparak gençlere yeni istihdam alanı oluşturmaya karar verdi. Merkeze bağlı Sungu beldesinde devletin sağladığı tüm teşvik imanlarından yararlanan Gül, 5 bin metrekare ve günlük 6 bin ürün kapasiteli tekstil fabrikası kurdu.

Şirket sahibi Kadir Gül, gazetecilere, giyim ürünlerini yurt içi piyasanın yanı sıra Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Danimarka, Yunanistan'ında aralarında bulunduğu 11 ülkeye ihraç ettiğini aktardı. Devletten aldığı desteklerle kurduğu işletmede ilk etapta 180 kişiyi istihdam ettiğini belirten Gül, şöyle konuştu: "2022 yılında Muş'a gelerek Sayın Vali İlker Gündüzöz ile Tekstil Fabrikası kurmak yer talebinde bulundum. Valilik tarafından tahsis edilen 5 bin metrekare alanda Tekstil Fabrikamızı kurduk. Yaklaşık 4 ay önce üretime başladık. 400 kişi istihdam etmeyi ve günlük 6 bin pantolon üretmeyi planlıyoruz.5 bin ürünü Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Danimarka, Yunanistan başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedefimiz büyük. İnşallah bu istihdam sayısına yılsonu itibariyle ulaşırız."

Dikimin yanı sıra boya ve yıkama için de kendilerine yer tahsis edildiğini dile getiren Gül, her iki kısmın da faaliyete girmesiyle birlikte 400'ün üzerinde istihdam yapacaklarını vurguladı.

Teşvikten da faydalandıklarını belirten Gül, "Biz Doğu Anadolu Bölgesi'ni çok araştırdık ve genç nüfusun Muş'ta fazla olduğunu tespit ettik. Bu da bize daha cazip geldi. Gençlerimize yönelik ciddi bir istihdam yaratmaya çalışıyoruz. Kentin ekonomisine yıllık katkımız 35 milyon lira dolayındadır. 2024 yılında bu rakamı 90 milyon lira'ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Yaklaşık 2 ay önce işe başladığını belirten 4 çocuk annesi ve 35 yaşındaki Zeynep Aydın, daha önce herhangi bir işte çalışmadığını ve ilk işi tekstil olduğunu söyledi.

Hem meslek öğrendiği için hemde çalışarak elde ettiği kazançla çocuklarının eğitimine katkı sağladığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Aydın, şunları söyledi; "Benim başka bir gelirim yok. Bu sayede burada çalışarak elde ettiğimiz kazançla çocuklarımın eğitimine katkı ağlayacağım. Daha önce tekstilde çalışmayı çok istiyordum. Kadir bey buraya açtıktan sonra biz kadınlar için bir ekmek kapısı oldu. Gerçekten buraya işe başladıktan sonra çocuklarıma daha rahat bakabiliyorum. Çünkü bana öz güven geldi. Her zaman dua ediyorum iyi ki burası açıldı" dedi.