Müşteri deneyimi veri platformu D·engage’e stratejik yatırım

Markaların veriyi eyleme dönüştürmesini sağlayan müşteri deneyimi veri platformu (CXDP) D·engage, TIBAS Ventures liderliğinde, Vestel Ventures, Maxis ile Türkiye Kalkınma Fonu'nun katılımıyla stratejik yatırım aldı. D·engage'in bu yatırımı; ürün inovasyonunu hızlandırmanın yanı sıra; Avrupa, Latin Amerika (LATAM), Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) ile Asya'daki güçlü varlığına dayanarak kilit pazarlardaki genişlemesini sürdürmek için kullanacağı açıklandı.

D·engage Kurucu Ortağı ve CEO'su Aman Dotani, yaptığı açıklamada, "Bu yatırımla, daha hızlı, daha akıllı ve pazarlama profesyonellerinin hayatını kolaylaştıran çözümler inşa etmeyi planlıyoruz. Yapay zekâyı, fikrin hayata geçiş süresini kısaltmak için kullanarak, pazarlama ekiplerinin yaratıcılık, strateji ve sonuçlara odaklanmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'nin ilk ve en büyük özel bankası Türkiye İş Bankası'nın kurumsal girişim sermayesi kolu TIBAS Ventures adına yapılan açıklamada ise, "D·engage inanç, azim ve büyük hayal kurma cesareti üzerine inşa edildi. Bu ekip, engelleri dönüm noktalarına dönüştürdü. Yolculukları, kararlılıkla olağanüstü şeyler yaratabileceğini kanıtladı. Etkilerini ölçeklendirip hizmet verdikleri her pazardaki varlıklarını güçlendirirken onları desteklemekten gurur duyuyoruz" denildi.

TÜM KAMPANYALAR TEK ARAYÜZDEN YÖNETİLİYOR

2018'de kurulan D·engage, dijital pazarlama profesyonellerinin müşteri verilerini konsolide etmesini, kişiselleştirilmiş kampanyaların orkestrasyonunu yapmasını ve internet sitesi, uygulama içi, e-posta, SMS, mobil bildirimler, WhatsApp gibi tüm temas noktalarında sonuçları ölçmesini sağlıyor. D·engage'in platformu, hem bulut tabanlı hem de kurum içi (on-prem) dağıtım seçenekleriyle sunuluyor. Bu da işletmelere güvenlik, uyumluluk ve entegrasyon ihtiyaçlarını karşılama konusunda esneklik sağlıyor. Küresel müşteri desteğiyle D·engage, farklı sektör ve coğrafyalardaki markaların büyük ölçekte ve güvenle faaliyet göstermesine yardımcı oluyor.

D·engage; veri yönetimi, segmentasyon, kişiselleştirme, kampanya orkestrasyonu ve analitiği tek platformda birleştiriyor. Dijital pazarlama profesyonellerinin, internet sitesi ve uygulama içi gibi hem gerçek zamanlı etkileşim kanallarını hem de dışa dönük kampanyaları tek bir arayüzden yönetmesini sağlıyor. Platformun karar verme motoru Zeki AI, pazarlama ekiplerinin doğru kitleleri belirlemesine, davranışları tahmin etmesine ve etkileşim için en uygun zamanlama ile kanalları seçmesine yardımcı oluyor. Bu sayede tekrarlayan işleri azaltıp, verimliliği artırarak, kampanyaların en yüksek etkileşim düzeyine ulaşmasını sağlıyor.

PAZARLAMA OPERASYONLARINI DAHA HIZLI, VERİMLİ VE ETKİLİ HALE GETİRİYOR

Dört kıtada 30'dan fazla ülkede güçlü bir varlık oluşturan D·engage, hem kurum içi hem de bulutta esnek dağıtım seçenekleri, yapay zekâ destekli yetenekleri ve yüksek ölçekli kurumsal ihtiyaçlar ile karmaşık düzenleyici ortamları yönetebiliyor. Bu sayede, daha az uyarlanabilir çözümlere kıyasla rekabet avantajına sahip D·engage, çeşitli sektörlerden müşterilerine iş ortağı yaklaşımıyla hizmet veriyor. Dünya genelinde 7/24 destek sunarak markaların faaliyet gösterdikleri her yerde ihtiyaç duydukları yardımı almasını sağlıyor.

D·engage Kurucu Ortağı ve CTO'su İtri Osman, pazardaki kritik bir boşluğu kapatmak için kurulduklarını söyleyerek, "Pazarlama ekiplerinin bağlantısız çok sayıda aracı kullanmasına gerek olmadan, veriyi eyleme bağlayan, tek ve kullanımı kolay bir platform sunmak için yola çıktık. Vizyonumuz otomasyon ve akıllı karar verme yoluyla pazarlama operasyonlarını daha hızlı, verimli ve etkili hale getirmek" dedi.

