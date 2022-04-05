Müteahhitler için fiyat farkı düzenlemesi yolda

Mağduriyetin önlenmesi için geçen ocak ayı içinde yasal düzenleme yapıldı. Buna dayanarak fiyat farkı ödemeleri yapılmaya başlandı. Düzenlemeye dayanarak yaklaşık 70 milyar liralık hakediş için 10 milyar lira civarında ödeme yapılacağı hesaplanıyordu. Ancak uygulamada getiriler kriterler nedeniyle bu 4-5 milyar lira ile sınırlı kaldı. Birçok müteahhit kapsam dışı kaldığı için mağduriyet yaşadığını bildirdi. Yasada fesih hakkının bulunmaması da başka bir sorun olarak gündeme geldi. Hem sektör temsilcileri hem de AK Partili milletvekili ve örgüt yöneticileri bu sıkıntının giderilmesi için yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Erdoğan da konuyu değerlendirmeye aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu konu üzerinde bir çalışma yapılması üzerinde durmaya başladı.AK Partililer ve sektör temsilcileri fiyat farkı ödenecek sürenin genişletilmesinin yanı sıra fesih hakkının da verilmesini istiyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı bu düzenlemede de fesih hakkına "Kamu açısından sıkıntılı olur. 1 liralık ihaleyi tekrar verdiğimizde 110 lirayı bulur" diye karşı çıkıyor.