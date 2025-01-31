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Giriş Tarihi: 31.1.2025

Müteahhitler yurtdışında 28.6 milyar $’lık proje üstlendi

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Müteahhitler yurtdışında 28.6 milyar $’lık proje üstlendi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk müteahhitlik firmalarının 2024 yılında yurt dışında toplam 28.6 milyar dolar büyüklüğündeki projeleri üstlendiğini duyurdu. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Bakan Bolat, Türk inşaat sektörünün 50 yılı aşkın bir süreçte bugüne kadar 137 ülkede 533.8 milyar dolarlık 12 bin 461 projeyi üstlendiğini vurguladı.

DÜNYADA İKİNCİYİZ
Bolat, "Dünya Müteahhitler Dergisi'nin listesinde, dünyanın en büyük 250 firması arasında 2023'te sayımız 40'a düşmüştü. 2024'te 43'e çıktı. Bu alanda Çin'den sonra ikinci sıradaki yerimizi koruduk. Gelirler noktasında da dünyada 8. sıradayız. 2024'te ilk 10 büyük pazarımıza baktığımızda ise Suudi Arabistan birinci sıraya yükseldi" dedi.

SURİYE'NİN İNŞASI
Suriye'nin yeniden inşa sürecine de değinen Bolat, "Suriye yeniden inşa edilirken bizlere, müteahhitlerimize, müşavirlerimize çok önemli görevler düşecek" diye konuştu.
TMB Başkanı Erdal Eren de, Suriye'nin yanı sıra Ukrayna'nın da yeniden imarı sürecinde de yer almaya hazır olduklarını söyledi.

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Müteahhitler yurtdışında 28.6 milyar $’lık proje üstlendi
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