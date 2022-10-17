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Giriş Tarihi: 17.10.2022

Müteahhitler yurtdışında 8.7 milyar $ yeni iş üstlendi

Müteahhitler yurtdışında 8.7 milyar $ yeni iş üstlendi
Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin İnşaat Sektörü Analizi Raporu, Kovid-19 salgınının etkilerinin azaldığı ve yükselen petrol fiyatlarının da destekleyici rol oynadığı 2021 yılındaki performanslarıyla küresel inşaat pazarında dünya ikinciliğini geri alan Türk müteahhitlerin, bu yıl Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ve olumsuz seyreden diğer küresel şartların etkisi altında kaldığını gösterdi.
Raporda, Türk müteahhitlerce 2021 yılında 11 milyar dolar tutarında yeni proje üstlenilen Rusya pazarında bu yılın 9 ayında ulaşılan proje büyüklüğünün 396 milyon dolarda kaldığı tespiti yapıldı.

HEDEF 50 MİLYAR $
Raporda, geçen yıl yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde kısa vade/yıllık yeni proje hedefinin 30 milyar dolar olarak revize edildiği, orta vadede ise bu rakamın 50 milyar dolar seviyesine yükseltilmesinin öngörüldüğü bildirildi. Raporda, Türk müteahhitlerin, 2022 yılının ilk 9 ayında 215 projeyle 8.7 milyar dolarlık yeni iş hacmine ulaştığı belirtildi.

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Müteahhitler yurtdışında 8.7 milyar $ yeni iş üstlendi
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