Müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı 2021’de yüzde 82 arttı

Türkiye'de 219'u özel 428 müze bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzelerde 3 milyon 278 bin 114, özel müzelerde ise 417 bin eser sergileniyor.

Bunların yüzde 60'ı sikke, yüzde 27'si arkeolojik, yüzde 7'si etnografik, yüzde 6'sı ise diğer eserlerden oluşuyor.