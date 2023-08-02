Nadas alanlar azaldı, ekili alanlar arttı! 4,5 milyon dekar atıl arazi üretime kazandırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2021 yılından bu yana TAKE Projesi yürütülüyor. Projeyle 81 ildeki boş, nadasa bırakılan, atıl durumdaki alanlar ile işlemeli tarıma uygun olmayan yerlerde farklı üretim teknikleri kullanılarak bitkisel üretimin artırılması hedefleniyor. Buralarda stratejik ürünlerin üretilmesine de özel önem veriliyor.

Söz konusu bölgelerde iklim değişikliği dikkate alınarak, uygun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin geliştirilmesi planlanıyor. İşlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde, katma değeri yüksek bitki türlerinin üretiminin artırılması için projeyle 81 ildeki üreticilere azami yüzde 75 hibeli fide ve tohumlar temin ediliyor.

Ayrıca, hasat sonrası kayıpları azaltmak ve katma değeri artırmak amacıyla birincil üretim sonrası kurutma veya işleme tesislerinin kurulması, doğal ekolojilerinde var olan bitki türlerinin aşılanması, çeşit değişimi gibi teknik uygulamalarla birim alandan elde edilen veriminin artırılması da hedefleniyor.

TAKE Projesi ile tarla bitkileri ekim alanları artış gösterirken nadas alanları daraltılarak atıl ve boş alanlar etkin kullanılıyor. Aynı zamanda büyük şehirlerde hayata geçirilen bu projelerle kent çevrelerinde sebze üretiminin artırılmasına katkı sağlanıyor.

Projeyle 2021-2022 yıllarında 505 milyon lira bütçeyle yaklaşık 3,4 milyon dekarda ekim, dikim ve aşılama çalışmaları yapılarak, beklenen hedefe ulaşıldı. Proje kapsamında bu yılın ilkbahar döneminde ise 310 milyon lira bütçeyle 1,1 milyon dekarlık alanda söz konusu faaliyetler gerçekleştirildi. Proje faaliyetlerine sonbahar ekilişleriyle devam ediliyor.

NADAS ALANLARI AZALDI, EKİM ALANLARI ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2020-2022 yıllarında nadas alanları 2,1 milyon dekar daralarak 31,7 milyon dekardan 29,6 milyon dekara geriledi. Tarla bitkileri ekim alanları yaklaşık 156 milyon dekardan 165 milyon dekara çıkarak 8,8 milyon dekar artış sağlandı. Toplam işlenen alanın 231,4 milyon dekardan 238,6 milyon dekara çıkmasıyla 7,2 milyon dekar artış oldu.

TAKE Projesi kapsamında finanse edilen projeler sayesinde ulusal politika ve öncelikler bağlamında sağlanan ilerlemenin izlenmesi ve dönemsel raporlanması amacıyla "Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Yatırım Projeleri İzleme ve Değerlendirme Yönetim Sistemi" uygulamaya alındı.

Sistem kapsamında her bir proje faaliyetinin yürütülmesi, kayıt altına alınması ve raporlanmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü personeliyle tarım ve orman uzmanları da görevlendirilerek, proje izleme ve değerlendirme çalışmaları sahada dönemsel olarak sürdürülüyor.

"TARIMSAL ÜRETİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖNCELİYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bereketli tarım topraklarının etkin ve verimli kullanılmasının bugün sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada önemi her geçen gün artan bir konu haline geldiğini söyledi.

Tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanımıyla tarımsal üretimde sürdürülebilirliği öncelediklerini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlu bitkiler gibi stratejik ürünler başta olmak üzere bitkisel üretimimizin artırılıp geliştirilmesi amacıyla TAKE gibi çok sayıda proje yürütüyoruz. Çiftçimizi üretime teşvik etmek ve kırsalı kalkındırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz projelerimiz, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanmasına büyük katkıda bulunmaktadır."