Nahita Holding, global bisiklet üreticisi Accell Group’un Türkiye operasyonlarını devraldı

Motorlu araçlara kıyasla %70 daha az sera gazı emisyonu salımı yapan bisiklet sektöründeki uluslararası rekabet yeni işbirlikleriyle körükleniyor. Türkiye'nin sanayi ve gelişim odaklı yatırımlarıyla öne çıkan Nahita Holding, önemli bir satın alma hamlesine imza attığını duyurdu. 30 yıldır faaliyet gösterdiği çeşitli sektörlerde ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmayı misyon edinen holding, global bisiklet üreticisi Accell Group'un Türkiye operasyonlarını devralarak iş dünyasındaki gücünü pekiştirdi.

Nahita Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Temurtaş, konuyla dair şu açıklamada bulundu: "Bisan markamızla başladığımız bisiklet yolculuğunu, şimdi Accell Türkiye ile taçlandırıyoruz. Avrupa'nın en önemli bisiklet üreticilerinden biri ile işbirliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu ortaklıkla birlikte hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

"YENİLİKÇİ VE ÇEVRE DOSTU ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ SUNMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bu ortaklıkla Türkiye'yi bisiklet üretiminde bir merkez haline getirme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım attıklarını aktaran Nahita Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Temurtaş, "Türkiye'yi bisiklet üretiminde bir merkez haline getirme hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım attık. Accell Group'un Türkiye operasyonlarını devralarak sektördeki gücümüzü daha da pekiştirdik. Gelecek dönemde katma değeri yüksek, yenilikçi ve çevre dostu ulaşım çözümleri sunmayı sürdüreceğiz. Bu stratejik adımın Türkiye'de bisiklet üretimi ve AR-GE alanlarında yeni yatırımların önünü açacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"ÜÇ KUŞAKTIR DEVAM EDEN YÖNETİM ANLAYIŞIMIZLA BÜYÜYORUZ"

Nahita Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Temurtaş sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Çevreye ve insana duyarlı, sağlıklı ve mutlu nesillerin yetişmesine katkıda bulunmayı önemsiyoruz. Yenilikçi yaklaşımımızla ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştiriyoruz. Yaptığımız bu yatırım ile ülke ekonomimizin lokomotiflerinden biri olmaya devam ediyoruz. Üç kuşaktır devam eden yönetim anlayışımızla Türkiye'de ve dünyada faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde büyümeye, inovasyonun önünü açmaya ve topluma fayda sunmayı sürdüreceğiz.

