Nakliye maliyeti 100 bine dayandı

SON dönemde nakliye ücretlerindeki aşırı artışlar vatandaşların cebini yakmaya devam ediyor. Edirne'den Hakkâri'ye taşınmanın ortalama nakliye maliyeti 98 bin liraya çıktı. Çanakkale'den Iğdır'a taşınmanın nakliye ücreti 87 bin liraya ulaşırken, İzmir'den Ankara'ya yerleşmenin bedeli ise 52 bin liraya tırmandı. İstanbul'dan Ankara'ya taşınma bedeli 45 bin lira seviyesinde seyrediyor. İzmirİstanbul arası nakliye ücretlerinin ortalaması ise 35 bin lirayı buluyor. 3 büyük şehirdeki şehiriçi nakliye ücretleri de cep yakıyor. Mesafe yakın olsa dahi fiyatlar 15-20 bin liradan başlıyor, 45 bin liraya kadar çıkıyor. Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, "Fiyatların uçuk seviyede seyrettiğini kabul etmek lazım. İşletmeler, yedek parçadan akaryakıta kadar en küçük zammı bile anında fiyatlara yansıtıyor. Bana göre asıl bu sektörde komisyoncuların kâr marjının detaylı bir şekilde incelenmesi lazım" dedi. Nakliye sektörünün manipülasyona açık bir alana dönüştüğünü dile getiren Küçük, "Bu sektörde kayıt dışılık fazla. Çoğu zaman evden eve nakliyelerde ya fatura kesilmiyor ya da düşük fatura kesiliyor. İnternet dolandırıcılığının da arttığını görüyoruz" diye konuştu.