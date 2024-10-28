Nar kabuğundan biyo malzeme projesine ödül

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nda (OGTY) büyük ödülün sahibi, nar kabuğu atığından bitki bazlı ve yüksek performanslı deri alternatifi üreten İpek Tüysüzoğlu oldu. Toplamda 392 başvuru arasından birinci olan proje, 900 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Üretim emisyonunun yüzde 8'ini oluşturan araç içi tekstil malzemelerine sürdürülebilir çözüm getiren Pomeco, nar kabuğu atıklarından elde edilen bitki bazlı ve yüksek performanslı bir deri alternatifi sunuyor.Proje, üretim sürecinde düşük su tüketimi ve yüzde 90 daha az petrol bazlı girdi kullanılarak çevresel etkileri de minimuma indiriyor.OİB'in sektörde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla 2012'den bu yana düzenlendiği OGTY, bu yıl İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde "Şehir İçi Hareketlilik" teması ile gerçekleştirildi.