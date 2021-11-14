NASDAQ’ta çakıldı dava açıldı

NASDAQ
'ta
işlem gören ilk Türk şirketi olan Hepsiburada ABD
'de resmen çakıldı. Temmuzda borsaya açılan hisseler o günden bu yana yüzde 70 değer kaybetti. Temmuz başında 12 dolar hisse fiyatı ve 768 milyon dolar halka arz büyüklüğüyle halka açılan şirketin değeri 1 günde yüzde 36.7 düştü. Seans sırasında hisse fiyatı 3.5 dolara kadar indi. Ağustostaki bilançoda vergi öncesi zarar açıklanınca kendilerinin bilinçli yanıltıldığını belirtip soruşturma başvurusunda bulunan yatırımcılar, ABD'de toplu menkul kıymet dolandırıcılığı davası açtı. Şirket 23 Kasım'da açıklanacak üçüncü çeyrek bilançosu öncesinde bir uyarı yayınlayıp, yılsonu beklentilerini aşağı revize etti.
ABD'de savcılık, yatırımcıların başvurusu üzerine şirketi mercek altına almıştı. Halka arz öncesi yapılan sunumlarda ve yatırımcı toplantılarında verilen bilgi ve yapılan yönlendirmelerin gerçek dışı olduğunu öne süren hukuk bürolarının girişimleri savcılığın inceleme başlatmasında etkili olmuştu. 11 Kasım'a kadar şirketin hisseleri yüzde 56 değer kaybı yaşamıştı. Önceki gün ise ABD'de Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP adlı hukuk bürosu, D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi adıyla faaliyet gösteren Hepsiburada'ya karşı menkul kıymetler grubu davası açıldığı konusunda yatırımcıları bilgilendirdi.