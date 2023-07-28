NATO’nun en büyük fonuna Türkiye de katıldı

NATO'nunMadrid Zirvesi'nde kurulan 'NATO İnovasyon Fonu'na Türkiye de dâhil oldu. Fonun 6. büyük ortağı olan Türkiye, işbirliği kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından temsil edilecek. 1 milyar euroluk büyüklüğe sahip fona, bakanlık tarafından 15 yılda toplam 45 milyon euroluk katkı sağlanacak."Dünyanın ilk çok uluslu girişim sermayesi fonu" olarak dikkat çeken NATO İnovasyon Fonu, Türkiye'ye önemli fırsat kapılarını da aralayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu işbirliğinin yalnızca uzun dönemli yatırım desteği olmadığını, aynı zamanda NATO bünyesindeki müttefik ülkelerin pazarlarına erişim imkânı sağladığını vurguladı. İşbirliği çerçevesinde, yapay zekâ, büyük veri, otonom sistemler ve kuantum gibi kritik teknolojileri geliştiren start-up'lara ve bu teknolojileri destekleyen girişim sermayesi fonlarına yatırım yapılacak. Türkiye 45 milyon euroluk katkısı ile işbirliği içerisinde yer alan 23 ülke arasında 6. büyük ortak konumunda yer alıyor.