Natura Dünyası projeleriyle doğanın ve estetiğin uyumu

Siz de benim gibi "Peki ama nedir bu "Natura Dünyası?" diye merak edenlerdensiniz, gelin inşaat sektörü için heyecan verici gelişmelere imza atan bu projelere biraz daha yakından göz atalım ve kendimizi Natura'nın çekim gücüne bırakalım.

"Natura Dünyası" çatısı altında bir araya getirdiği projeleri ile, yeşilin ve estetiğin en doğal haliyle tanışmaya hazır olun!

Natura Dünyası: Hikayeler, Tasarım ve Yaşam Tarzı

Doğanın sıcaklığını ve güzelliğini modern yaşamın konforuyla birleştiren şemsiye markası olarak kendini tanımlayan, "Natura Dünyası", bünyesinde barındırdığı her projede doğal dengeyi ve sürdürülebilirliği ön planda tutan bir misyonun parçası olmayı hedefliyor. "Natura Dünyası"nda yer alan her bir proje; ruhsuz, beton ve çelikle dolu şehirlerin karmaşasından kaçış arayanlara, yaşamın yeniden yeşillendiği ve insanın bir parçasını hep doğayla temas halinde hissedebileceği dünya sunuyor.

Natura Dünyası: Doğa ve Modern Yaşamın Buluştuğu Eşsiz Mekanlar

"Natura Dünyası" çatısı altında bir araya gelen tüm projeler, yeşilin, konforun ve estetiğin en doğal haliyle ve insanı merkeze alan bir yaklaşımla tasarlanmış. Bu açıdan değerlendirildiğinde, üretici firmanın yaptıklarını taktir etmeden geçmemek gerek.

Gelin, "Natura Dünyası"nı oluşturan projelere ufak bir mercek tutalım ve Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim.

Uzun zamandır inşaat sektöründe adından söz ettiren "Natura Dünyası"nın şehre kimlik kazandırmak için tasarlanmış, yeni ve devam eden projeleriyle bu büyüleyici dünyaya atmaya hazır mısınız?

O halde başlayalım!

Natura Vadi: Sakinlerine vaadini sonuna kadar karşılayan Natura Vadi, Ankara'nın en değerli lokasyonunda, vadi manzarasıyla büyülerken, sürdürülebilir yaşamın ve modern konforun bir araya geldiği bir cennet sunuyor. Ayrıca "Ankara'nın En İyi Vaadi" mottosu ile yola çıkan, 375.000 m2 inşaat alanı üzerine kurulu, toplamda 909 adet konuttan oluşan, bu güçlü ve dev projede tüm beklentileri karşılayacak kadar alan var.





Natura Port: "Uçuşa Hazır Yatırım" mottosu ile bu dünyanın yeni göz bebeği olan Natura Port; 880 daire ve 42 dükkanın yer aldığı karma bir yaşam kompleksi olacak şekilde kurgulanmış. Sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak detayların yer aldığı Natura Port; yalnızca konforlu bir yaşam sunmakla yetinmiyor, aynı zamanda karlı bir yatırım fırsatı olarak da karşımıza çıkıyor.





Natura İncek: Ankara'nın kalbinde, doğanın huzurunu hissedebileceğiniz bir yaşam deneyimi sunan Natura İncek, şehir ile doğayı kusursuz bir denge içinde buluşturuyor. Ankara'nın en değerli bölgelerinden biri olan İncek'te, doğası ve olanaklarıyla yaşam kalitenizi arttıracak, 408 adet lüks dairelerden oluşan bir projede havanızın değiştiğini hissedebilirsiniz.





Natura Göksu: Adını Göksu gölünden alan bu proje, göl ile doğanın kucaklaştığı benzersiz bir deneyimin kapılarını sonuna kadar aralıyor. Bambaşka bir yaşam tarzı deneyimi sunan proje; konumlandığı lokasyon ile de yaşamı her an yanı başınızda hissedeceğiniz şekilde tasarlanmış. Bunun yanı sıra yeşil alanları ile özgürlüğün tadını doyasıya çıkarırken, diğer yandan da şehre kolay ulaşmanın keyfini yaşayabilirsiniz.





Natura Ovacık: Muhteşem manzaralar eşliğinde huzur ve konforun tadını çıkarabileceğiniz Natura Ovacık, "Strese Uzak, Mutluluğa Yakın Konum" iddiasının hakkını sonuna kadar veriyor. Proje, alışveriş merkezlerine ve toplu taşımaya yürüme mesafesinde bulunmasının yanı sıra sağlık, eğitim, eğlence merkezleri ve havaalanına yakınlığı ile de hayatınızı konforlu bir şekilde sürdürebilmeniz için gerekli olan tüm imkanları ayağınıza kadar getiriyor.





Natura Çakırlar Plus: Natura Çakırlar Plus, modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap veren, yeşilin içinde yer alan sıcak bir liman olma iddiasıyla sakinlerinin hayatına artı değer katıyor. Farklı bitki türleriyle düzenlenen ve doğanın pozitif enerjisinden ilham alan peyzajda; temiz havaya doyacağınız yürüyüş parkurlarından, dinlenme alanlarına, botanik bahçesine kadar tüm detaylar düşünülmüş. Aynı zamanda projede çok amaçlı spor alanı, çocuk parkı ve yürüyüş yolu, botanik bahçe gibi sosyal alanlar da yer alıyor.



İşte "Natura Dünyası" klasikleri arasında yer alan ve bu dünyanın sunacaklarının teminatı misyonu üstlenen bitmiş projeleri!

Natura Yaşamkent: Şehirle iç içe yaşarken, yeşilin ve açık alanların keyfini çıkarmaya hazır olun! Natura Yaşamkent, şehrin merkezinde dinginliği hissettiren, modern yaşamın doğasına yeni bir bakış açısı kazandırma iddiasında. Bu iddiasının da hakkını sonuna kadar veriyor. Natura Yaşamkent, nezih lokasyonu ve çağdaş mimarisi ile yaşamdan keyif almayı bilen herkes için 4+1, 5+1 dubleks, 7+1 bahçe dubleks daire seçenekleriyle geniş ölçekte yaşam alanları sunarak şehrin değer kazanan konumunda yükselişe geçiyor! "Natura Dünyası"nın yaşam kenti olan bu projede; evini, yaşamının merkezine alanlar için tüm detayların incelikle düşünüldüğünü mutlaka kendi gözlerinizle de görmelisiniz.





Natura Yalıkavak: Lüksün sıradanlaştığı bir dünyada lükse yeni bir boyut kazandıran Natura Yalıkavak, Bodrum'un güzellikleriyle buluşan, denizin mavisini ve doğanın yeşilini bir araya getiren bir proje olarak sakinlerini selamlıyor. İklimi ve bitki örtüsü ile hayranlık uyandıran, dünyanın önde gelen mimarları tarafından çizilmiş tasarım harikası Natura Yalıkavak yaşamınızı baştan sona değiştirmek için en ideal seçenek olabilir.





Natura Batıkent: Modern yaşamın tüm gereksinimlerini karşılayan Natura Batıkent, aynı zamanda yeşilin huzurunu sunuyor. Nasıl mı? Yeşile nazır tasarlanan peyzaj alanını, doğayı ve insanı yaşamın tam merkezine alarak… Farklı bitki türleriyle düzenlenen ve doğanın pozitif enerjisinden ilham alan peyzajda; süs havuzlarından dinlenme alanlarına, temiz havaya doyacağınız yürüyüş parkurlarından botanik bahçesine kadar tüm detaylar ustalıkla düşünülüp tasarlanmış.





Natura Yenikent: Yeşilin içinde modern yaşamın rahatlığını yaşatan Natura Yenikent, özellikle aileler için mükemmel bir yaşam alanı sunuyor. Ankara'nın yükselen değeri Yenikent'te inşa edilen "Natura Dünyası"nın bu yeni kentinde yaşam standartlarınızın yükseldiğini ve başkente bakış açınızın değiştiğini hissedebilirsiniz.





Natura Alacaatlı: Natura Alacaatlı, doğanın huzurunu ve modern yaşamın konforunu bir araya getiren bir proje olarak öne çıkıyor. Alacaatlı'nın en gözde bölgesinde yer alan bu projede, doğanın güzellikleri ile modern yaşamın avantajları ustaca birleştirilmiş. Natura Alacaatlı, sadece bir ev değil, aynı zamanda kendinizi yeniden keşfedeceğiniz bir yaşam tarzını temsil ediyor.

Natura Çakırlar: Natura Çakırlar, 16 katlı dört blokta toplam 264 daireden oluşuyor. Projenin modern tasarıma sahip konutları, her biri 4 oda ve 1 salon ile 210 metrekare genişliğinde. Geniş ve konforlu tasarımıyla dikkat çeken Natura Çakırlar, ailelerin ihtiyaçlarına uygun bir yaşam alanı sunuyor. Merkezi konumuyla şehirdeki önemli noktalara kolay erişim sağlarken, doğanın huzurunu da yanı başınıza hissedebilirsiniz. Modern tasarımı, çağdaş yaşamın gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak planlanan bu projede ayrıcalıklı yaşam olanakları da her an sizinle olacak şekilde kurgulanmış.





Bu Dünya Senin, Bırak Rengini Yansıtsın!

Toparlamak gerekirse, "Natura Dünyası" renklerine baktığınızda her bir projenin kendi hikayesi olduğunu görebilirsiniz. Natura Dünyası, inşaat sektöründe, doğanın büyüsü ve modern yaşamın incelikleri arasında yazılan büyüleyici bir hikayenin ve yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Şimdilerde, Natura'ların çatı markası olarak kendini ilan eden "Natura Dünyası", inşaat projeleri sunmanın ötesinde, modern dünyanın yaşam tarzını yeniden tanımlaması bakımından da oldukça kıymetli.

"Natura Dünyası"nın Temsil Ettiği Değerler

Bir adım atın ve doğanın kucağına gelin. "Natura Dünyası", misafirlerini doğanın sakinliği ve modern estetiğin zarifliğiyle buluşturuyor.

Doğa ile Uyumlan: Natura Dünyası, doğanın her bir detayını özümseyen ve yaşam alanlarımıza taşıyan bir marka olma iddiası taşıyor. Çatısı altında topladığı projeler, standart ve alışılagelmiş inşaat anlayışının ötesine geçerken, doğanın sakinliği ve güzelliğini, tüm tasarımlarının merkezine alıyor.

Estetik ve İşlevsellik: "Natura Dünyası" şemsiyesi altında toplanan projelere baktığınızda, her tasarımın bir sanat eseriymiş gibi ele alındığını rahatlıkla fark edebilirsiniz. Estetik, işlevsellik ve insanı merkeze alan yaklaşımı hiçbir projesinde göz ardı edilmemiş.

Sürdürülebilir Gelecek: Geleceğe hazır olmak istiyorsak, onu inşa edenlerden olmalıyız! "Natura Dünyası"nda yer alan her bir proje bunun bilinciyle ve sorumluluklarının farkında olarak tasarlanmış. Sürdürülebilirlik, her projenin temel taşlarından biri demek mümkün. Doğa ile uyumlu yaşam, Natura Dünyası DNA'sının adeta bir parçası görevini üstlenmiş.

Natura Dünyası, sadece bir marka değil, bir yaşam tarzı sunuyor. Kendi renginizi yansıtan benzersiz hikayenizi yazmak için bu dünyaya adım atabilirsiniz. Natura Dünyası, modern yaşamın konforunu doğanın huzuruyla birleştirerek daha yeşil, daha nefes alınabilir bir dünya oluşturuyor.