Naylon veya diğer poliamidlerden ipliklerin ithalatında tarife kontenjanı belirlendi

Ticaret Bakanlığının naylon veya diğer poliamidlerden ipliklerin ithalatında korunma önlemi uygulanmasına ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz konusu eşya için tarife kontenjanı miktarı toplam 2 bin 986 ton olarak belirlendi. Ayrıca, her ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 995 tonu geçemeyecek.