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Giriş Tarihi: 15.4.2022 16:58 Son Güncelleme: 15.4.2022 17:06

NEFER TSK'nın gücüne güç katacak! Modernize araçlar o tarihte teslim edilecek

NEFER TSK’nın gücüne güç katacak! Modernize araçlar o tarihte teslim edilecek

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterindeki ZMA'lara entegre edilen NEFER insansız kule sisteminin testlerinin başarıyla sürdüğünü bildirdi. Demir, Modernize edilen ZMA'ların bu yılın ikinci yarısından itibaren teslim edilmeye başlanacağını açıkladı.

NEFER insansız kule sistemi ile güçlendirilen Kara Kuvvetlerine ait ZMA'lar yılın ikinci yarısıyla beraber TSK'nın kullanımına sunulacak.

"TSK'NIN VURUCU GÜCÜ OLACAK"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Zırhlı Muharebe Araçları Modernizasyonu kapsamında, KKK envanterindeki #ZMA'ları modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatıyor, muharebe sahasındaki beka kabiliyeti, durumsal farkındalığı ile vuruş gücü etkinliğini önemli ölçüde artırıyoruz.

'BU YILIN İKİNCİ YARISINDAN İTİBAREN TESLİM EDİLECEK'

Bu kapsamda Modernize ZMA'ya entegre ettiğimiz NEFER insansız kule sisteminin testleri başarıyla sürüyor. Modernize ZMA'ları sistem kalifikasyon testlerini tamamladıktan sonra, bu yılın ikinci yarısından itibaren teslim etmeye başlayacağız" dedi.

ZIRHLI MUHAREBE ARACI (ZMA) MODERNİZASYON PROJESİ NEDİR?

Proje kapsamında ASELSAN Ana Yükleniciliğinde ilk etapta 133 adet ZMA'nın yenileştirme ve iyileştirme faaliyetleri yapılacağı açıklanmıştı. Envanterde bulunan ZMA'lara, 25 mm NEFER Silah Kulesi, Lazer Uyarı Sistemi, Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, Sürücü Görüş Sistemi, Yön Bulma ve Seyrüsefer Sistemi, Komutan, Nişancı, Personel ve Sürücü Gösterge Panelleri entegre edilmesi amaçlanıyor.

Projede alt yüklenici olarak yer alan FNSS ise ZMA platformlarında bakım, onarım faaliyetleri yapılacak, İklimlendirme Sistemi, Isıtma Sistemi, Yangın Söndürme ve İnfilak Bastırma Sistemi alt sistemleri platformlara entegre edilecek, zırh ve mayın koruma seviyeleri yükseltilecek.

ZMA Projesinde araçlara entegre edilecek modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarının yanı sıra araçların Zırh ve Mayın Koruma seviyeleri de yükseltilerek muharebe sahasında ZMA'ların beka kabiliyetleri ve vuruş gücü etkinliği önemli ölçüde artırılacak.

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NEFER TSK'nın gücüne güç katacak! Modernize araçlar o tarihte teslim edilecek
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