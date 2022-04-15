NEFER TSK’nın gücüne güç katacak! Modernize araçlar o tarihte teslim edilecek

ZIRHLI MUHAREBE ARACI (ZMA) MODERNİZASYON PROJESİ NEDİR?

Proje kapsamında ASELSAN Ana Yükleniciliğinde ilk etapta 133 adet ZMA'nın yenileştirme ve iyileştirme faaliyetleri yapılacağı açıklanmıştı. Envanterde bulunan ZMA'lara, 25 mm NEFER Silah Kulesi, Lazer Uyarı Sistemi, Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, Sürücü Görüş Sistemi, Yön Bulma ve Seyrüsefer Sistemi, Komutan, Nişancı, Personel ve Sürücü Gösterge Panelleri entegre edilmesi amaçlanıyor.

Projede alt yüklenici olarak yer alan FNSS ise ZMA platformlarında bakım, onarım faaliyetleri yapılacak, İklimlendirme Sistemi, Isıtma Sistemi, Yangın Söndürme ve İnfilak Bastırma Sistemi alt sistemleri platformlara entegre edilecek, zırh ve mayın koruma seviyeleri yükseltilecek.

ZMA Projesinde araçlara entegre edilecek modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarının yanı sıra araçların Zırh ve Mayın Koruma seviyeleri de yükseltilerek muharebe sahasında ZMA'ların beka kabiliyetleri ve vuruş gücü etkinliği önemli ölçüde artırılacak.