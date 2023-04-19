Neos Yazılım Akademi’den yazılım kursu öğrencilerine özel kariyer etkinliği

EĞİTİM SÜRECİ KEYİFLİ AKTİVİTELERLE DESTEKLENİYOR

2022 yılında 'En İyi Yazılım Akademisi' ödülü ile ISO 9001 Kalite Belgesi alan, tarafsız katılımcı yorumlarıyla yüzde 99 memnuniyet oranı elde eden Neos Yazılım Akademi, 2023'ün ilk yarısında yurt içerisindeki dördüncü şubesini hizmete açtı. Yalnızca eğitimleriyle değil, aynı zamanda etkinlikleriyle de başarılı yazılımcılar yetiştiren dev yazılım okulunun, katılımcılarını hem kariyerlerine hazırlamak hem de network kazandırmak için oluşturduğu dolu dolu bir etkinlik takvimi bulunuyor. Eğitim süreçlerini aktivitelerle destekleyerek daha kalıcı bir öğrenim süreci sunan akademinin yoğun ilgi gören etkinlikleri özellikle ilkbahar-yaz aylarında yoğunlaşıyor. Codefest'ler, satranç turnuvaları, yarışmalar, kariyer günleri ve seminerlerden oluşan etkinliklere akademi öğrencileri ücretsiz olarak katılıyor. Dışarıdan katılım sağlamak için de yazılım uzmanlığı eğitimi gruplarına dahil olmak gerekiyor.

MEZUNLAR VE EĞİTİM ALANLAR KARİYER GÜNLERİNDE BULUŞTU

Neos Yazılım Akademi'nin son dikkat çekici etkinliği, geçtiğimiz mart ayında gerçekleşti. Akademinin kurucusu olan ve aynı zamanda kurumda koordinatörlük görevinde bulunan Duhan Gökkaya'nın organizasyonuyla İstanbul şubesinde düzenlenen 3 günlük Fikir ve Kariyer Günleri, kurumun mezunları, yönetim ekibi, eğitmenleri ve aktif eğitim alan katılımcıları bir araya getirdi. Oldukça verimli geçen etkinlikte proje sunumları, kodlama üzerine yarışmalar, yazılımın pek çok dalıyla ilgili seminerler yapıldı ve katılımcıların kariyerleri üzerine bilgi paylaşımında bulunuldu.

EĞİTİM MÜFREDATI STANFORD VE HARVARD İLE UYUMLU

Yazılım uzmanı olarak sektörde yer almak isteyenler için Neos Yazılım Akademi'de birçok müfredat seçeneği bulunuyor. 'Front end web geliştirme', 'Back end web geliştirme', 'mobil uygulama geliştirme' ve 'yapay zekâ' gibi alanlarda uzmanlaşmak isteyenler için dört farklı program sunuluyor. Bu programlara hangi temele sahip olduğu ve kaç yaşında olduğu fark etmeksizin Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden yazılımcı olmak isteyenler katılabiliyor. Dünya devi Stanford ve Harvard üniversitelerinin bilgisayar bilimleriyle uyumlu bir eğitim müfredatına sahip olan kurumda yazılım eğitimi almak isteyenler, sunulan ayrıcalıklar, eğitmen kadrosu, eğitim başlama tarihleri ve kayıt ücretleri hakkında www.neosyazilim.com adresinden detaylı bilgi alabiliyor.