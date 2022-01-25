Neova’dan uzaktan ekspertiz hizmeti

NEOVA Katılım Sigorta
, hasar sürecinde bir hizmeti daha devreye aldı. Şirketin müşterilerine sunduğu yeni "Uzaktan Görüntülü Ekspertiz" hizmeti ile yüz yüze randevularla oluşan zaman kayıpları engelleniyor, pandemiyle gelen bulaş riski ortadan kaldırılıyor ve hasar tazminatları çok daha hızlı ödeniyor. Hizmet ile konut ve işyerlerindeki küçük ölçekli hasarlarda eksperlerin riziko adresine gitmesine gerek olmaksızın hasar tespit işlemleri uzaktan gerçekleştirilebilecek. Böylece, pandemi döneminde evde hasar tespiti yerine uzaktan hasar tespiti yapılmış olacak. Uygulama ile küçük meblağlı konut hasarları için yerinde hasar tespiti yapmak yerine görüntülü ve sesli bir şekilde hasar tespiti yapılabilecek.