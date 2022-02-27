Nergis tohumları yıllar sonra geçim kaynağı oldu

HATAY
'DA yaklaşık 40 yıl önce babaannesinin çiftliklerine ektiği nergislerin tohumlarını çoğaltarak kiraladığı tarım arazisinde yetiştiricilik yapmaya başlayan girişimci Necati Sefa, ürünlerini Türkiye
'nin dört bir tarafına pazarlıyor. 60 dönümlük arazide hasat döneminde de 15 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Necati Sefa, yaklaşık 25 yıl önce hayatını kaybeden babaannesinden kalan yadigar tohumların geçim kaynağı haline geldiğini söyledi. Sefa, "Nergis
çiçeği yetiştiriciliğini profesyonel olarak 6 yıldır sürdürmekteyim. Esas olarak 40 yıl önce babaannemin çiftçiliğimize ekmesi ve ardından da çoğalmasıyla bugünlere geldi. Biraz babaannem sayesinde biraz da bizim emeklerimizle çiçekçilik sektöründe bugünlere kadar gelmeyi başardık" dedi.