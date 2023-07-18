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Giriş Tarihi: 18.7.2023 10:32

Net UYP açığı 294,6 milyar dolara geriledi

Net UYP, 2022 yıl sonunda eksi 301,8 milyar dolar iken Mayıs sonunda eksi 294,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İHA
Net UYP açığı 294,6 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini paylaştı. 2023 Mayıs sonu itibarıyla, UYP verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 7,5 oranında azalışla 285,1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 5 oranında azalışla 579,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda eksi 301,8 milyar dolar iken 2023 Mayıs sonunda eksi 294,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre yüzde 24,6 oranında azalışla 97,1 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,5 oranında artışla 126,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 13,9 oranında artışla 51,2 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre yüzde 22,7 oranında azalışla 146,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre yüzde 6,3 oranında azalışla 87,4 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre yüzde 20,5 oranında azalışla 22,9 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 12,4 oranında azalışla 1,1 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 7 artışla 44,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre yüzde 5,6 oranında artarak 345,9 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2022 yıl sonuna göre yüzde 2,0 oranında azalarak 40,8 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 22,6 oranında artarak 17,3 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 3,8 oranında artarak 59,2 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,8 oranında artarak 101 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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Net UYP açığı 294,6 milyar dolara geriledi
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