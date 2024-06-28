New Era’dan büyük yatırım 18 milyon dolarlık bir anlaşma ile Mamaaura’nın Türkiye Temsilciliğini aldı

Türk medikal teknoloji sektörünün önde gelen firması New Era, 30 milyon dolarlık yatırım ile Alman dermo kozmetik devi Mamaaura'nın Türkiye'deki klinik ve güzellik salonu temsilciliğini devralarak pazar payını büyütmeyi hedefliyor. New Era, bu stratejik ortaklıkla birlikte Türkiye'deki saç dökülmesi çözümleri pazarında lider konuma yükselmeyi iki yıl içinde planlıyor.

Sağlık turizmi açısından da önemli bir katkı sağlayacak olan bu iş birliği, Mamaaura'nın yenilikçi eksozom teknolojisi ile Türkiye'yi saç dökülmesi çözümleri alanında bir merkez haline getirme potansiyeline sahip. Türkiye'nin sağlık turizmindeki yükselen konumu ve Mamaaura'nın kaliteli sağlık hizmetleri sunma vizyonu, New Era'nın bölgedeki etkinliğini güçlendirerek sağlık turizminin gelişimine katkıda bulunabilir.