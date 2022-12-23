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Giriş Tarihi: 23.12.2022 01:06

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,05 azalışla 33.027,49 puana geriledi.

AA
New York borsası düşüşle kapandı

ABD'de beklenenden güçlü gelen ekonomik verilerin para politikasındaki agresif sıkılaşmaya ilişkin endişeleri körüklemesiyle pay piyasalarında gün boyu negatif bir seyir hakim oldu.

ABD EKONOMİSİ BEKLENTİLERİ AŞTI

S&P 500 endeksi yüzde 1,45 azalarak 3.822,39 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,18 kayıpla 10.476,12 puana indi. Ülkede açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,2 ile beklenenden fazla büyüdü.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI BEKLENENDEN AZ ARTTI

Öte yandan ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 17 Aralık ile biten haftada 216 bine çıkarak beklenenden az arttı.

Analistler, beklenenden iyi gelen verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını artırmasına ve daha uzun süre yüksek seviyede tutmasına yönelik endişeleri artırdığını belirtti.

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New York borsası düşüşle kapandı
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