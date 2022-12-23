New York borsası düşüşle kapandı

ABD EKONOMİSİ BEKLENTİLERİ AŞTI

S&P 500 endeksi yüzde 1,45 azalarak 3.822,39 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,18 kayıpla 10.476,12 puana indi. Ülkede açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,2 ile beklenenden fazla büyüdü.