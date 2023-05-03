New York borsası Fed’in faiz kararı öncesi düşüşle kapandı

Öte yandan CNBC'nin haberine göre, aralarında Senatör Elizabeth Warren'ın da bulunduğu ABD'li 10 senatör, Fed Başkanı Jerome Powell'a gönderdiği mektupta, bankanın para politikası stratejisi hakkındaki endişelerini dile getirdi ve ekonominin zarar görmesi riskinden kaçınmak için faiz artışlarının durmasını istedi.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, martta bir önceki aya kıyasla 384 bin azalışla 9 milyon 590 bine düştü. Piyasa beklentilerinin altında kalan açık iş sayısı, Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Ülkede fabrika siparişleri de martta yüzde 0,9 artışla piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.