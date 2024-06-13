New York Borsası Martı’yı 232 yıllık binasına Türk bayrağı asarak kutladı

%100 YERLİ BİR BAŞARI HİKAYESİ

Başarıyı NYSE'de Türk bayraklarıyla kutlayan Martı'nın kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem, "Dünya bu devasa başarımızı görüyor ve bizi kutluyor. Şu an için Türkiye'de sadece 150 bin sürücümüz ve 3 milyon kullanıcımızın desteği ile ayaktayız. Eminim ki çok yakında ülkemizdeki diğer kurumlar da kutlamaya başlayacak. " dedi.

MARTI TAG HİZMETİYLE GELEN BÜYÜME

Martı'nın en önemli hizmetlerinden biri olan Martı TAG, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir ilgi gördü ve sürücü sayısı 150.000'e ulaştı. Danışmanlık firması McKinsey'nin "Disruptive Scenario 2030" raporuna göre, araç paylaşım hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla Türkiye'deki paylaşımlı yolculuk pazarının 2030 yılında 15 ila 20 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor.