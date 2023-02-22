New York borsası sert düşüşle kapandı

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin Fed'i beklenenden daha uzun süre "şahin" tutabileceğine yönelik artan endişeler, piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.

Ülkenin büyük perakende zincirlerinden Home Depot ile Walmart'ın bu yıla ilişkin zayıf kazanç beklentileri de artan faiz oranlarının ABD'li tüketicilerin satın alma gücüne zarar vermeye başladığına dair endişeleri artırdı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,96 ile Kasım 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.