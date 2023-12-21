Newton Uçuş Akademisi İstanbul Havalimanı’nda açıldı

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, tanıtım etkinliği İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh ve Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasip Turhan'ın yanı sıra proje ortakları, havacılık ve eğitim alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardan temsilcilerinin katılımlarıyla İGA Kampüs'te gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Üst Yönetici Vekili Selahattin Bilgen, Boeing, FIRST Scandinavia ve Bilim Kahramanları Derneği işbirliğinde hayata geçirilen projeye ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Bilgen, havacılık sektörünü gençlere sevdirmek ve topluma sektörü tanıtmanın en temel amaçlarından biri olduğuna dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Newton Uçuş Akademisinin, Türkiye'de ve dünyada havacılığın merkezi olarak konumlandırdığımız İGA İstanbul Havalimanı için bütünleştirici bir proje olduğuna inanıyoruz. Böylelikle, havacılıkta lider konumdaki bir havalimanı olarak sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirme ve eğitim verme anlamında da önemli bir rol üstlendiğimize inanıyorum. Bu anlamda son iki yıldır, yıllık bazda binden fazla stajyer öğrenciye kapılarımızı açtık ve geçtiğimiz günlerde ülkemizin 'En Çok Staj İmkanı Sunan Özel Sektör Kuruluşu' olma gururunu yaşadık. Sektör paydaşlarımızla attığımız bu güçlü adım sayesinde, yalnızca bir havalimanı değil, küresel aktarma ve buluşma merkezi olan İGA İstanbul Havalimanı'nın, Türkiye'ye ve toplumumuza sınırların ötesinde bir hizmet anlayışıyla yaklaştığını bir kez daha gösteriyoruz."

"TÜRKİYE'NİN HAVACILIK ALANINDAKİ İNSAN KAYNAĞINA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Ayşem Sargın ise, Newton eğitim programını, geçen yıl açılışını gerçekleştirdikleri Newton Gezici Bilim Atölyesi ile Türkiye'ye ilk defa getirdiklerini anlattı.

Aradan geçen bir buçuk yılı aşkın sürede gezici bilim atölyesini ziyaret eden binlerce gence uygulamalı STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) eğitimi ve havacılığın bilimsel temelleriyle tanıştırdıklarını anlatan Sargın, şöyle devam etti:

"2024 yılında Newton Gezici Bilim Atölyemizi, Türk Hava Yolları ile işbirliği yaparak depremden etkilenen gençlerin yaşadığı bölgelere de götürmeyi planlıyoruz. Bu alandaki faaliyetlerimizi Newton Uçuş Akademisinin açılışıyla daha da ileriye taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyet'in yeni yüzyılını emanet edeceğimiz gençlerimize ve Türkiye'nin büyüyen havacılık sektörünün geleceğine yönelik bu projeye katkılarından dolayı İGA İstanbul Havalimanı, FIRST Scandinavia ve Bilim Kahramanları Derneğine teşekkür ediyoruz. 2017 yılında uygulamaya başladığımız Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı çerçevesinde, bugün Newton Uçuş Akademisinin de aralarında olduğu pek çok projemizle Türkiye'nin havacılık alanındaki insan kaynağına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Newton Uçuş Akademisindeki uçuş simülatörleri ve eğitim modüllerinin öğrencilerimize ilham vereceğine, hızla büyüyen havacılık sektörünün ihtiyacı olan insan kaynağının karşılanmasında Türk gençlerinin katkısını artıracağına inanıyorum."

FIRST Scandinavia'nın Üst Yöneticisi ve Kurucusu Per-Arild Konradsen, açılışı gerçekleştirilen Newton Uçuş Akademisinin, Türkiye'deki öğrencilerin Newton konseptini heyecan verici bir ortamda keşfetmelerini ve gelecekteki kariyer olanakları hakkında fikir sahibi olmalarını sağlayacağını ifade etti.

"BU PROJEMİZİN ÇOCUKLARA VE GENÇLERE YENİ UFUKLAR AÇMASINI UMUYORUZ"

Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir ise dernek olarak 2011 yılındaki kuruluşundan bu güne çocukları ve gençleri erken yaşlardan itibaren bilim ve STEM alanları ile tanıştırmalarını belirtti.

Bütün çalışmalarını, bilimin gelecek için tek umut kaynağı olduğu inancıyla gerçekleştirdiklerini kaydeden Demir, şunları kaydetti:

"İşbirliğini Boeing, İGA İstanbul Havalimanı ve FIRST Scandinavia ile yaptığımız Newton Uçuş Akademisi İstanbul, ortaokul ve lise öğrencilerini havacılık odaklı STEM deneyimi ile tanıştıracak benzersiz bir girişimin ikinci ayağını oluşturuyor. Bu projenin gençlerimize havacılık ve STEM alanlarında bir kariyer sahibi olmaları yönünde ilham vereceğine inanıyoruz. Bilim Kahramanları Derneği olarak kıymetli ortaklarımız ile Türkiye'deki gençlere sunabildiğimiz Newton Uçuş Akademisi İstanbul için oldukça heyecanlı ve gururluyuz. Türkiye'nin kuruluşunun 100. yılında hayata geçirilen bu projemizin çocuklara ve gençlere yeni ufuklar açmasını umuyoruz."

11-18 YAŞLARI ARASINDAKİ ÖĞRENCİLERE TEMEL UÇUŞ PRENSİPLERİNİ DENEYİMLEYEREK ÖĞRENME FIRSATI SUNUYOR

Norveç merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan FIRST Scandinavia'nın tasarladığı, Boeing'in desteği ve İGA'nın ev sahipliği ile hayata geçirilen Newton Uçuş Akademisinin faaliyetleri, Bilim Kahramanları Derneği tarafından yürütülecek. Profesyonel eğitimlerde kullanılanlarla benzer 3 tam hareketli ve 3 sabit olmak üzere toplam 6 uçuş simülatörü ile laboratuvar alanı bulunan merkez, 11-18 yaşları arasındaki öğrencilere temel uçuş prensiplerini deneyimleyerek öğrenme fırsatı sunuyor. Uygulanacak program kapsamında, matematiksel hesaplama, navigasyon, meteoroloji, aerodinamik ve biyoyakıt konuları bir STEM müfredatı kapsamında öğrencilere sunulacak. Bu program kapsamında, özel hazırlanmış eğitim modülleriyle öğrencilerin küçük gruplar halinde bir uçuşu önce hazırlayıp planlaması, sonrasında da simülatörlerde uygulamalı olarak gerçekleştirmesi hedefleniyor.

İlk olarak 2016 yılında Norveç'in Bodo şehrinde faaliyetlerine başlayan Newton Uçuş Akademisinin ikincisi geçen yıl İskoçya'nın Glasgow şehrinde, üçüncüsü ise bu yıl Çin'in başkenti Pekin'de kuruldu. 2016-2022 yılları arasında 24 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği ve uçuş eğitimlerine katıldığı Newton Uçuş Akademileri, İstanbul'da açılan son merkezle birlikte çok daha fazla genci havacılık odaklı STEM eğitimi ve uçuş simülatörü deneyimiyle tanıştırmaya devam ediyor.