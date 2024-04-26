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Giriş Tarihi: 26.4.2024 09:31

Niğde'de jeotermal alanları ruhsatı ihale edilecek

Niğde'de 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihaleye çıkıldı.

AA
Niğde’de jeotermal alanları ruhsatı ihale edilecek

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Niğde'nin Bor ve Altunhisar ilçeleri sınırlarında bulunan 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Alanları 1105,8 ile 4310,28 hektar, tahmini bedelleri ise 814 bin 176 lira ve 3 milyon 121 bin 401 arasında değişen arama sahalarının ihalesi, 29 Mayıs Çarşamba saat 11.00, 11.03 ve 11.05'te İl Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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Niğde'de jeotermal alanları ruhsatı ihale edilecek
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