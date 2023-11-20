Nihan GÜNAY: Kadının adı her yerde

Şehzadeler Şehri diye bildiğimiz Manisa'da Yunus Emre'yi ayıran en önemli özellik bana göreKadınlarla ilgili yapılanları dinledikçe ilçe belediyesinden çok daha fazlasıyla karşılaştık. Bu hikâyede bana göreYapılanlar bir büyükşehir ölçeğinde... Sadece kadınlara özel 45 meslek edindirme kursundan İslami El Sanatları Atölyesi'ne kadar çok sayıda atölyeyi gezme fırsatımız oldu.Belediyeye ait Üreten Eller Mağazası ayrı bir başlık açılmayı hak ediyor.Çünkü ihtiyaç sahibi kadınlarımız kendi ürettikleri ürünlerin karşılığını belediyeden anında alabiliyor. Yani ürünlerin satılmasını beklemeden mağazaya getirdikleri emeklerin karşılığı hazır. Kadınlarımıza yapılan her türlü destek kıymetli.Umarım artarak çoğalır. Manisa'nın zeytin hasadını yakaladığımız için de ayrıca mutluydum. Yunus Emre Belediye BaşkanıZor ve hassas...