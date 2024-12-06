Nijer’deki altın sahasında ilk üretim 2025’te

İstanbul'da düzenlenen 'Türkiye Maden Zirvesi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Nijer'de arama çalışmaları yaptığımız altın sahalarından birinde MTA IC'le 2025'te ilk üretime başlamayı planlıyoruz" dedi. Yıl sonunda maden ihracatının 6 milyar doları aşacağını vurgulayan Bayraktar, "Son 22 yılda madenciliğimizin gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payını binde 6'lardan yüzde 1.4'e kadar çıkardık. Nihai hedefimiz bu oranı yüzde 5'lere yükseltmek" diye konuştu. Dünyadaki rezervin yüzde 73'üne sahip olduğumuz bor madeninde bu yıl 1.3 milyar dolar satış gerçekleştirerek bir rekor kıracaklarını anlatan Bayraktar, "Bor madenini sadece hammadde olarak değil katma değerli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda; savunma sanayisinde ve aşınmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde kullanılan bor karbür üretimi için kurduğumuz Balıkesir/ Bandırma'da yıllık bin ton kapasiteli tesisimizde üretim faaliyetleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin nadir elementler konusunda potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Çelik üretimi ve neodiyum mıknatıs başta olmak üzere pek çok alanda kullanılan ve yine Balıkesir Bandırma'da yapımına başladığımız yılda 800 ton kapasiteli Ferrobor Üretim Tesisi'ni de önümüzdeki günlerde açacağız. Eskişehir Beylikova'da 690 milyon tonluk dünyanın tek sahada en büyük ikinci NTE rezervini keşfettik. Rezervin bulunduğu alanda Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletme Tesisi, pilot tesis olarak faaliyete başladı. NTE'lerini saflaştırarak nihai ham maddeye dönüştürecek endüstriyel tesisin kurulumu konusunda farklı ülkelerle işbirliği görüşmelerimiz devam ediyor. Bu alana yapacağımız yatırımlarla birlikte ülkemizi dünyada nadir toprak elementleri üretebilen 5 ülkeden biri haline getireceğiz" diye konuştu.