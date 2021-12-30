Nijerya’nın gözü Bodrum’da

Nijerya'da faaliyet gösteren, ülkenin önemli seyahat acente yetkilileri Cecile Cameroonian, Adebayo Olorunshola AJayı ve Ikechı Stanley Uko Bodrum'a geldi. Nijerya'dan Türkiye'ye paket turlar düzenlemek isteyen acente yetkilileri, İstanbul ziyaretlerinin ardından Bodrum'a geldiler.

Nijeryalı heyet, ilk kez geldikleri Bodrum'u çok beğendiklerini, düzenlemek istedikleri turların özellikle kış aylarında olacağını, doğa ve kültürel aktivitelerle birlikte kendileri için eğlencenin de önemli olduğunu belirtti. Bu yıl ilk kez düzenlenen 'Happy Love Year' yılbaşı partilerinin kış turizmi adına çok önemli bir faaliyet olduğunu sözlerine ekledi.

ORTA VE UZUN VADEDE KAZANCIMIZ OLUMLU OLACAKTIR

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Alternatif pazarlarda yapılan tüm girişimler çok kıymetli. Bodrum'un belli bir kesimi potansiyeline alan bir durumu var algısını değiştirmek için hem oteller hem de bu bölgede iş yapan acenteler, bu çeşitliliğe önem verip yatırım yapıyorlar. Bu sayede orta ve uzun vadede kazancımız olumlu olacaktır." dedi.

Nijeryalı seyahat acentesi yetkilileri; ziyaretleri sonrası Bodrum'un tarihi yerlerini ve kültürel müzelerini gezip, akşam saatlerinde ise, 'Happy Love Year' partisi kapsamında düzenlenen etkinliklere katılarak eğlence mekanlarını gezdiler.