Nisan ayı ihracatı 19.3 milyar $

TicaretBakanlığı, depremin olumsuz etkisinin nisanda da devam ettiğine işaret ederek, ihracatın yüzde 17.2 azalarak 19.3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. Düşüşte, takvim etkisinin de etkili olduğu belirtilen açıklamada "Ramazan Bayramı nedeniyle nisanda çalışılan iş günü azaldı. Geleneksel olarak en yüksek ihracatın gerçekleştirildiği perşembe-cumartesi aralığında üretim ve ihracat ciddi oranda azaldı" denildi.Açıklamada, ihracat değişimini aşağı çeken diğer önemli faktörün ise baz etkisi olduğunun altı çizilerek şu değerlendirmeye yer verildi: "Ramazan Bayramı nisan ayının sonuna denk geldi. Bayram öncesi, genellikle ticari faaliyetlerin öne çekilerek yoğunlaştığı dönemlerdir. Bu nedenle, geçtiğimiz yıl nisanda ihracat normal trendinin üzerinde arttı ve güçlü bir baz etkisi oluştu. Bu durum ise Nisan 2023'teki yıllık ihracat değişimini aşağı çeken önemli bir etkendir. İhracat yapılan günlerdeki performans incelendiğinde ihracatımızdaki ilk çeyrek performansının devam ettiği görülmektedir." İthalatın da yüzde 4.5 azalarak 28.2 milyar dolara indiğine vurgu yapılarak, "Nisanda toplam enerji ithalatı, yüzde 35.8 azalarak 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Son dönemlerde ithalatta izlenen artışta önemli bir etkisi olan altın ithalatı ise yılın ilk çeyreğine göre zayıflamakla birlikte, bir önceki yıla göre yüzde 174 artışla 1.3 milyar dolar oldu" denildi. Geçen ay dış ticaret açığı yüzde 43.9 artışla 8 milyar 846 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatta nisan ayında yaşanan düşüşün kısa süreli ve geçici olduğunu belirterek, "Her şeye rağmen önümüzdeki 8 ayı en iyi şekilde değerlendirerek, 2023'ü ihracatta mümkün olan en iyi performansla tamamlayacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı. Mustafa Gültepe, nisan ayında 217 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. TİM Başkanı Gültepe, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yıl başından bu yana yapılan indirimlerin, özellikle yüksek enerji kullanan sektörlerde maliyetlerin düşürülmesinde ihracatçının elini rahatlattığını ifade etti.