Nisanda dış açık 8.7 milyar dolar

Türkiye'ninihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.1 azalışla 19 milyar 331 milyon dolara, ithalatı yüzde 4.8 düşüşle 28 milyar 69 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42.1 artarak 8 milyar 738 milyon dolara çıktı. İhracat, ocak-nisan döneminde ise geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 3 azalarak 80 milyar 869 milyon dolar, ithalat yüzde 7.1 artışla 124 milyar 313 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, ocak-nisan döneminde yüzde 32.9 yükselerek 43 milyar 444 milyon dolara çıktı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı nisanda 3 milyar 815 milyon dolar olarak gerçekleşti.Türkiye'nin nisan ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94.8, ithalatta ara mallarının payı yüzde 73.2 olarak kayıtlara geçti. Nisanda ihracatta ilk sırayı 1 milyar 590 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 163 milyon dolarla ABD, 970 milyon dolarla Irak, 954 milyon dolarla İtalya, 945 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. Nisanda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29.1'ini oluşturdu. Ocak-nisan döneminde de ihracatta ilk sırada 7.1 milyar dolarla Almanya yer aldı. Nisanda ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 4 milyar 177 milyon dolar oldu.Türkiye'ninenerji ithalatı için ödediği tutar, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36.3 azalarak 4 milyar 958 milyon dolara geriledi. Geçen yıl nisan ayında bu rakam 7.8 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti. Ham petrol ithalatı nisanda yüzde 33.7 azalarak 1 milyon 998 bin 740 tona geriledi.