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Giriş Tarihi: 2.5.2023 16:20

Nisanda en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. 2 milyar 693 milyon 562 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2 milyar 407 milyon 415 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 502 milyon 526 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

AA
Nisanda en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 693 milyon 562 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2 milyar 407 milyon 415 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 502 milyon 526 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Nisan ayında en fazla ihracat artışı, yüzde 185,2 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe kaydedildi.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 71,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 21,7 azalışla 13 milyar 852 milyon 297 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 6,6 düşüşle 2 milyar 568 milyon 201 bin dolarlık, toplam ihracattan 2,4 pay alan madencilik alanında da yüzde 33,2 azalışla 470 milyon 93 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA GERÇEKLEŞTİ

Geçen ay 217 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken, 81 ülkeye ihracatta artış kaydedildi.

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke; 1 milyar 406 milyon dolarla Almanya, 935 milyon 65 bin dolarla ABD, 873 milyon 444 bin dolarla Birleşik Krallık oldu.

Geçen ay 1.449 firma ihracat ailesine katıldı. Birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 artarak 1,56 dolara yükseldi.

Nisan ayında 14 il ihracatını artırdı.

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 7 milyar 370 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 441 milyon dolarla Kocaeli ve 1 milyar 212 milyon dolarla Bursa oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2022 ve 2023'ün nisan ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 30 NISAN SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2022 2023 Değişim (2023/2022) (yüzde) Pay (yüzde) 2021-2022 2022-2023 Değişim (2023/2022) Pay (yüzde)
I. TARIM 2.748.812 2.568.201 -6,6 13,3 31.748.358 34.390.842 8,3 13,7
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.590.884 1.664.605 4,6 8,6 20.320.659 22.291.616 9,7 8,9
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 811.604 868.069 7,0 4,5 9.917.972 11.724.708 18,2 4,7
Yaş meyve ve sebze 209.874 235.851 12,4 1,2 3.077.679 3.155.520 2,5 1,3
Meyve sebze mamulleri 206.672 168.620 -18,4 0,9 2.242.006 2.430.985 8,4 1,0
Kuru meyve ve mamulleri 138.304 109.349 -20,9 0,6 1.639.614 1.524.611 -7,0 0,6
Fındık ve mamulleri 124.825 125.250 0,3 0,6 2.135.096 1.707.296 -20,0 0,7
Zeytin ve zeytinyağı 29.631 84.520 185,2 0,4 360.344 728.133 102,1 0,3
Tütün 51.948 58.500 12,6 0,3 798.217 883.772 10,7 0,4
Süs bitkileri ve mamulleri 18.026 14.446 -19,9 0,1 149.731 136.590 -8,8 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 382.266 275.517 -27,9 1,4 3.824.404 3.780.695 -1,1 1,5
Su ürünleri ve hayvansal mamuller 382.266 275.517 -27,9 1,4 3.824.404 3.780.695 -1,1 1,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 775.663 628.080 -19,0 3,3 7.603.295 8.318.532 9,4 3,3
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 775.663 628.080 -19,0 3,3 7.603.295 8.318.532 9,4 3,3
II. SANAYİ 17.697.267 13.852.297 -21,7 71,7 182.343.266 181.067.966 -0,7 71,9
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.442.025 1.121.779 -22,2 5,8 15.516.653 14.606.613 -5,9 5,8
Tekstil ve ham maddeleri 992.918 758.711 -23,6 3,9 10.559.332 9.913.287 -6,1 3,9
Deri ve deri mamulleri 186.943 146.501 -21,6 0,8 1.881.322 2.084.546 10,8 0,8
Halı 262.164 216.567 -17,4 1,1 3.075.999 2.608.779 -15,2 1,0
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 3.329.557 2.407.415 -27,7 12,5 28.844.408 32.427.366 12,4 12,9
Kimyevi maddeler ve mamulleri 3.329.557 2.407.415 -27,7 12,5 28.844.408 32.427.366 12,4 12,9
C. SANAYİ MAMULLERİ 12.925.685 10.323.103 -20,1 53,4 137.982.204 134.033.987 -2,9 53,3
Hazır giyim ve konfeksiyon 2.035.688 1.502.526 -26,2 7,8 21.398.801 20.418.477 -4,6 8,1
Otomotiv endüstrisi 2.742.253 2.693.562 -1,8 13,9 29.372.536 32.101.456 9,3 12,8
Gemi, yat ve hizmetleri 198.882 107.991 -45,7 0,6 1.781.281 1.262.185 -29,1 0,5
Elektrik ve elektronik 1.395.625 1.222.715 -12,4 6,3 14.611.268 15.472.254 5,9 6,1
Makine ve aksamları 905.912 885.994 -2,2 4,6 9.809.688 10.661.767 8,7 4,2
Demir ve demir dışı metaller 1.496.964 996.700 -33,4 5,2 14.039.344 13.349.033 -4,9 5,3
Çelik 2.016.307 1.071.674 -46,8 5,5 24.470.278 18.025.784 -26,3 7,2
Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 565.783 378.670 -33,1 2,0 5.058.063 5.129.024 1,4 2,0
Mücevher 528.519 474.300 -10,3 2,5 7.214.898 6.196.726 -14,1 2,5
Savunma ve havacılık sanayi 390.461 418.133 7,1 2,2 3.598.658 4.534.568 26,0 1,8
İklimlendirme sanayi 635.002 560.766 -11,7 2,9 6.485.647 6.747.898 4,0 2,7
Diğer sanayi ürünleri 14.290 10.070 -29,5 0,1 141.742 134.816 -4,9 0,1
III. MADENCİLİK 704.145 470.093 -33,2 2,4 6.385.657 6.018.929 -5,7 2,4
Madencilik ürünleri 704.145 470.093 -33,2 2,4 6.385.657 6.018.929 -5,7 2,4
T O P L A M (TİM*) 21.150.224 16.890.592 -20,1 87,4 220.477.281 221.477.737 0,5 88,0
İhracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı 2.181.252 2.424.814 11,2 12,6 19.467.420 30.188.059 55,1 12,0
GENEL İHRACAT TOPLAMI 23.331.476 19.315.406 -17,2 100,0 239.944.701 251.665.796 4,9 100,0

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Nisanda en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti
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