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Giriş Tarihi: 24.5.2022

Nisanda turist yüzde 225 arttı

Nisanda turist yüzde 225 arttı
TÜRKİYE'Yİ bu yılın ocak-nisan döneminde toplam 8 milyon 885 bin 876 kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin 7 milyon 477 bin 47'sini yabancılar oluşturdu. Bu yıl ocaknisan döneminde ağırlanan yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 172.51 arttı. Türkiye'ye nisan ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 225.59 artarak 2 milyon 574 bin 423 oldu. Nisanda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 630 artış ile Almanya birinci oldu.
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Nisanda turist yüzde 225 arttı
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