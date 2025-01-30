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Giriş Tarihi: 30.1.2025 09:08 Son Güncelleme: 30.1.2025 09:31

Nissan ABD'de işten çıkarmalara başladı

Japon otomobil üreticisi Nissan, ABD'de de bulunan tesislerinde işten çıkarmaya ve üretim kesintilerine gideceğini duyurdu.

Nissan ABD’de işten çıkarmalara başladı

Japon otomobil üreticisi Nissan, ABD'deki tesislerindeki üretimi azaltıyor. Şirketin karlılığı artırmak için aldığı karar nedeniyle fabrika işçilerine tazminatlarını alarak işten çıkmaları teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Bu hamle, Nissan Motor Corp.'un iki ay önce duyurduğu, Çin dahil olmak üzere küresel çapta 9.000 kişiyi işten çıkarma planlarının bir parçası olarak dile getirilyor. Şirket, düşen satışlar ve şişen stoklar nedeniyle yaşadığı zararın ardından, yeniden yapılanma kararı almıştı.

Nissan'ın Tennessee, Smyrna'daki tesisinde, bir üretim hattı iki vardiyayı sürdürürken, diğer hat tek vardiyada konsolide edilecek. Smyrna tesisi Murano, Pathfinder ve Rogue spor araçları ve Infiniti QX60 lüks modelini üretiyor. Altima sedan ve Frontier pikap üreten Mississippi'deki Canton tesisinde Nissan bir hattaki ürteim hızı düşürüyor ve diğerini konsolide ediyor. Motor üreten Tennessee'deki Decherd tesisinde, vardiya ayarlamaları daha kademeli olacak. Bazıları korunurken, diğerleri bir vardiya azaltılacak.

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Nissan ABD'de işten çıkarmalara başladı
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