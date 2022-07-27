Nizip’e Gümrük Müdürlüğü kurulacak

Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Nizip Kaymakamlığı, Nizip Belediyesi, Nizip Ticaret Odası, Nizip Ticaret Borsası ve Nizip OSB arasında Nizip Gümrük Müdürlüğü'ne yer ve hizmet sahası tahsisine yönelik protokol imzalandı. Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar'ın ev sahipliğinde düzenlenen protokol törenine GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı Bekir Karabacak, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, Nizip Gümrük Müdürü Murat Avcu ve Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Polat da katıldı.

İmzalanan protokol ile 02.09.2021 tarihli, 66912155 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile kurulan, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösterecek Nizip Gümrük Müdürlüğü için yer ve gümrük sahası tahsisine dair tarafların yükümlülükleri belirlendi. Düzenlenen protokol törenine katılan taraflar Nizip'e kurulan Gümrük Müdürlüğü'nün ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını dilediler.