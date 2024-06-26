Normalleşme ruhu zedelenmemeli

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile önceki gün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi. Karatepe'yi protokol kurallarını uygulamadan binanın girişinde karşıladığını anımsatan Şimşek, 4 saati aşan görüşmede Karatepe'nin görüş ve önerilerini dinlediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Önerilerini, demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettik. Ayrıca uyguladığımız ekonomi programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık. Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik. Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez."Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı, ulusal bir gazetenin dünkü sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tahsis edilen makam aracı ile bazı bakanlık bürokratlarının "çift maaş" aldıklarına dair iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada, "Devletimizin sadece en üst makamları 'güvenlik gerekçesiyle' zırhlı araçlara binmektedir. Tasarruf genelgesinde en üst düzey devlet personeli yani bakanlarımızın makam araçları bahse konu zorunlu nedenlerden dolayı kapsam dışında tutulmuştur. Gazetenin 'çifte maaş' dediği durum çifte sorumluluk, çifte görev kaynaklıdır" denildi.