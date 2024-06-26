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Giriş Tarihi: 27.6.2024

Norveçli fon, İsrail bağlantısı nedeniyle Caterpillar’dan çıktı

Norveçli fon, İsrail bağlantısı nedeniyle Caterpillar’dan çıktı
Norveç'in en büyük emeklilik fonu KLP, İsrail ile olan bağlantılarını öne sürerek Caterpillar hisselerini sattı. Caterpillar'ın Batı Şeria ve Gazze'deki insan hakları ihlallerine katkıda bulunabileceği endişesiyle şirketin hisselerinden çıktı. KLP, 69 milyon dolar değerinde Caterpillar hissesi ve tahvili sattı. Fonun sorumlu yatırımlardan sorumlu yöneticisi Kiran Aziz, Caterpillar ekipmanlarının İsrail yerleşimlerinin önünü açmak için Filistinlilerin evlerini ve altyapılarını yıkmak üzere kullanıldığına işaret etti. Aziz ayrıca Caterpillar ekipmanlarının İsrail ordusu tarafından kullanıldığına dair iddialara da atıfta bulundu.
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Norveçli fon, İsrail bağlantısı nedeniyle Caterpillar’dan çıktı
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