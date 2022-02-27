Notları düştü…

Rusya
-Ukrayna
savaşı sonrasında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları art arda açıklamalarda bulundu. Standard & Poor's (S&P), Rusya'nın ve Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü. Rusya'nın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun BBB-'den BB+'ya düşürüldüğü belirtilen açıklamada, uzun vadeli yerel para cinsinden kredi notunun da BBB'den BBB-'ye çekildiği aktarıldı. S&P, Ukrayna'nın da uzun vadeli döviz ve yerel para cinsinden kredi notunun B'den B-'ye düşürüldüğünü açıkladı. Fitch Ratings
de Ukrayna'nın uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunu B'den CCC'ye düşürdüğünü duyurdu.
Moody's de Rusya ve Ukrayna'nın kredi notlarının incelemeye alındığını bildirdi. Jeopolitik risklerin önemli ölçüde arttığına işaret edilen açıklamada, buna Rusya'ya yönelik ilave ve ağır yaptırımların eşlik ettiği kaydedildi.