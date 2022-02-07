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Giriş Tarihi: 8.2.2022

Nükleer enerji için yasa teklifinin çerçevesi hazır

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Nükleer enerji için yasa teklifinin çerçevesi hazır
TÜRKİYE, enerji bağımlılığını azaltacak nükleer santralleri devreye sokmaya hazırlanırken bunun altyapısı için de çalışma başlatıldı. Nükleerin kullanımında devlet ve işletmenin sorumluluklarından çevrenin korunmasına, güvenlik ve şeffaflığa kadar her alanda küresel normlara göre kurallar konulacak. Bu konuda yapılan toplantıda yasa teklifinin çerçevesi çizildi.
DÜZENLEME KURULU Akkuyu'nun hizmete alınması ile birlikte Türkiye nükleer enerjiyi kullanmaya başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ise Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturulacak. Düzenlemeler Paris Anlaşması ve diğer uluslararası düzenlemeler dikkate alınarak yapılacak.
İŞLETME SORUMLULUĞU: Tüm işletmecilerin, yatırımcının, devletin sorumlulukları tek tek belirlenecek. Nükleer enerjinin alanı ve kamunun yetki ve yükümlülüklerinin çerçevesi çizilecek.
ÇEVRE KORUNACAK: Nükleer enerji alanındaki çalışmalara karşı, halkın, çevrenin, gelecek nesillerin nasıl korunacağına ilişkin sert kurallar konulacak.
ZORUNLU SİGORTA: İşletmecinin sorumluluktan kaçamayacağına dair hükümler belirtilecek. Bu konuda, uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan zorunlu sigorta yaptırılacak.
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Nükleer enerji için yasa teklifinin çerçevesi hazır
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