Nükleer enerjiye sigorta güvencesinde uluslararası standartlara geçildi

SEDDK tarafından, Nükleer Düzenleme Kanunu ile işletene sigorta yaptırma veya başka teminatlar gösterme zorunluluğu getirildiği, nükleer hadiselerden kaynaklı oluşabilecek zararların sigorta mekanizması yoluyla tazmin edilmesinin amaçlandığı bildirildi

SEDDK'den yapılan açıklamada, Nükleer Düzenleme Kanunu'nun 8 Mart 2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla, Türkiye'nin taraf olduğu "Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Kişilere Karşı Hukuki Sorumluluğa İlişkin Paris Sözleşmesi" (Paris Sözleşmesi) ve ek protokolleri ile uyumlu yasal altyapıya kavuştuğu ve işletenin sorumluluğunun çerçevesinin netleştirildiği bildirildi.

Kanunla işletene sigorta yaptırma veya başka teminatlar gösterme zorunluluğu getirilerek bu alanda sigortacılık sektörünün amiral gemisi olacağına işaret edilen açıklamada, "Nükleer hadiselerden kaynaklı oluşabilecek zararların sigorta mekanizması yoluyla tazmin edilmesi öncelikli amacımız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu alandaki sigorta kapsamının uluslararası standartlara uyumlu olarak belirlendiği belirtilerek, nükleer hadiselerden kaynaklanan zarara ilişkin teminatın kapsamının Paris Sözleşmesi ile uluslararası uygulamalara uygun olacağı vurgulandı.

NÜKLEER SİGORTA HAVUZU KURULUYOR

Açıklamada, düzenleme ile işleten için kurulacak ve 2022 yılı içinde faaliyete geçmesi planlanan Nükleer Sigorta Havuzu'ndan teminat alabilme imkanı getirileceğini bildirildi.

Başta Amerika, Almanya olmak üzere dünya genelinde nükleer enerji santrallerinden kaynaklanan risklerin tek bir sigorta şirketi yerine sigorta havuzu veya enerji şirketlerinden oluşan mütüel şirketlerce sigortalanmakta olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu havuzlar kendi aralarında finansal destek sağlamak, nükleer risklere ilişkin tecrübe paylaşımında bulunmak, risklerin tespitinde ve önlenmesinde standartlar oluşturmak ve gerektiğinde teknik yardımda bulunmak gibi konularda birbirlerini destekleyici anlaşmalar yapmakta, kurulacak Türk Nükleer Sigorta Havuzu'nun da bu sisteme dahil olması öngörülmektedir."

Açıklamada, söz konusu havuzun 2021 yılında kurulan Özel Riskler Yönetim Merkezi bünyesinde konumlandırılacağı ve Türkiye'de faaliyet gösterecek nükleer santraller için de teminat sağlayacağı bildirildi.