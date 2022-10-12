90 bin vatandaş arsaya koştu

Türkiyegenelinde yapılan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinde 1 milyon konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri için pazartesi günü başlayan başvuru sürecine vatandaştan yoğun talep geldi. 10 Ekim itibarıyla başlayan süreçte 2 günde arsa için 88 bin 971, işyeri için ise 25 bin 664 başvuru geldi. 16 Ekim'e kadar başvurular, e-Devlet sisteminde erişim sıkıntısı olmaması için TC kimlik numarası son hanesine göre yapılacak. Bu tarihten sonra ise tüm başvurular kabul edilecek. Arsa ve işyeri için eşzamanlı başlayan başvurular 7 Kasım'a kadar devam edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hem müstakil hem de müşterek arsalarda vatandaşa TOKİ tarafından tüm desteğin sağlanacağını, bunun sözleşmelere de ekleneceğini söyledi. Bakan Kurum, müşterek arsalarda vatandaşın isterse kat karşılığı modelini, isterse ise çoğunluğun sağlanarak kendi istedikleri gibi yapılabileceğini söyledi. İlk aşamadaki sayısı 250 binden 262 bine çıkarılan sosyal konutlara şu ana kadar 7.5 milyon kişinin başvurduğunu anımsatan Kurum, işlemi tamamlanmış veya onaylanmış olanların sayısının 4 milyon 442 bin olduğunu açıkladı. Kurum, arsa başvurularının 67 bine yükseldiğini kaydederken, iş yeri başvuru sayısının ise 20 bini geçtiğini dile getirdi.İMAR planlarını hazırladıktan sonra aralıkta arsa tapularını vermeye başlayacaklarını anlatan Kurum, "Çoğunluk sağlanırsa ve istenirse yapımda da destek vereceğiz. Arsayı 'Sattık gitti ne yaparsan yap' diyemeyiz biz. Vatandaşımızı yalnız bırakmayız. 1 milyon 700 bin toplu konut yapmış TOKİ Başkanlığımız kendilerine tüm desteği sağlayacak" dedi.BAKAN Murat Kurum, sosyal konut projelerinin yanında orta ve orta üstü gelir seviyesindeki vatandaşlar için yeni bir kampanya planlandığını, ekim sonu kasım başında bu kampanyanın başlayacağını açıkladı. Emlak Konut öncülüğündeki kampanyaya özel sektör de dahil olacak. Bakan Kurum bu hamlelerle konut fiyat ve kiralarının düşeceğini ekledi.