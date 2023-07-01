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Giriş Tarihi: 1.7.2023

Nükleer silahlara yatırım 82 milyar doları geçti

Nükleer silahlara yatırım 82 milyar doları geçti
Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) 55'inci yılını doldururken, nükleer silahlar konusunda anlaşmazlıklar sürüyor. Bu alanda geçen yıl yapılan yatırımlar 82 milyar doları geçti. Ülkelerin nükleer silahlanma yarışının önlenmesi amacıyla 1 Temmuz 1968'de imzaya açılan NPT, 1970'te yürürlüğe girdi. Antlaşma 1995'te ise süresiz olarak uzatıldı. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı ve nükleer silahsızlanmayı hedefleyen antlaşma bu yıl 55'inci yılını geride bıraksa da dünyada nükleer silahlara yapılan yatırımlar ve nükleer silahlar konusundaki anlaşmazlıklar sürüyor. Dünyada halihazırda ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore nükleer silahlara sahip.
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Nükleer silahlara yatırım 82 milyar doları geçti
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