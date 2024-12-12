Nükleerde ilk türbinin montajı tamam

Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak, ülkenin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu NGS'de bir eşik daha aşıldı. Önümüzdeki yıl tamamlanması beklenen 1'inci güç ünitesinde türbin montajının tamamlandı, şaft döndürüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, Mersin Akkuyu'da türbin kurulumunun tamamlanmasına ilişkin törene katıldı. Bakan Bayraktar, "Bugün bizim için yine Akkuyu'da tarihi bir gün. Zira bugün ilk ünitenin türbin şaftını döndürüyoruz. Bu Türkiye nükleer tarihinin önemli adımlarından, kilometre taşlarından bir tanesi" dedi.Türkiye'nin enerji ihtiyacının sürekli büyüdüğünü hatırlatan Bakan Bayraktar, "Biz Türkiye olarak hem artan talebimizi karşılamak hem de talebi kesintisiz, çevreyle uyumlu, emisyonu düşük şekilde karşılamak için nükleer enerjiyi, enerji politikamızın en temel unsurlarından biri haline getirdik. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst seviyede kullanmamız lazım. 2053'te net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için mutlaka nükleerimizin olması lazım. 2050'de Türkiye Akkuyu'nun yanına Sinop'u, Sinop'un yanına mutlaka Trakya'yı, bütün bunların yanına da yaklaşık 5 bin megavatlık küçük modüler reaktörleri koymak zorunda. 20 bin megavata ulaştığımızda Türkiye, bundan 30 yıl sonra ihtiyaç duyacağı enerjinin yüzde 10'unu nükleerden sağlamış olacak" açıklamasında bulundu.Türkiye'nin COP 29'a imza koyan ülkeler arasında olduğunu hatırlatan Bayraktar, "Birçok gelişmiş ülkenin de içerisinde olduğu bu grup aslında bütün dünyaya şu mesajı veriyor; 'Dünya küresel ısınmayla mücadele edecekse nükleersiz bunu başarmak mümkün değil.' Biz bu yola zaten bu anlayışla çıktık, inşallah ilk reaktörden 2025'te elektriği üretmeyi hedefliyoruz. 2028'e kadar dört reaktörün tamamını da devreye almamız lazım. Yaklaşık 35 milyon ton karbon emisyonunu azaltacağız" diye konuştu.Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, "Bugün türbin kurulumunun tamamlanmasına tanık olduk. Tesisin devreye alınmasına giden uzun yolda gerekli bir adımdı. Türkiye'deki ilk nükleer güç ünitesinin yakın gelecekte faaliyete geçmesi için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Güç ünitesi milyonlarca tüketiciye istikrarlı ve düşük karbonlu enerji sağlayacak" ifadelerini kullandı. Önümüzdeki aşamada, Akkuyu NGS'nin 1'inci Ünitesi'nin makine dairesinde basınçlı muhafaza sistemi ve güvenlik sistemlerinin testlerini de içeren bir dizi devreye alma öncesi test gerçekleştirilecek. Ardından türbin, kapsamlı devreye alma öncesi operasyonlar için hazır hale gelecek.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önceki gün TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı sunumda da petrol alanında Gabar'da Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol rezervini keşfettiklerini hatırlatarak, "Buradaki üretimimizi son bir yıl içinde 2.5 kat artırarak bugün itibarıyla günlük 61 bin varilin üstüne çıkardık. Bölgenin tamamında sondaj faaliyetlerimizi devam ettirerek 2025'te 143 yeni sondaj yapmayı hedefliyoruz. Gabar sahasıyla yurt içi ve yurtdışında ulaştığımız 160 bin varilin üzerindeki günlük üretimimizle yaklaşık 6.6 milyon aracın yakıt ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Ülkemiz yıllarca terörden çok çekti. O bölgeyi artık terör belasından kurtardık. Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretir hale geldik. Bölgenin 3 binin üzerinde gencine iş imkânı sağladık" diye konuştu. Nijer'de altın sahalarından birinde 2025'te ilk üretime başlayacaklarını ifade eden Bayraktar, "Nadir toprak elementleri alanında Eskişehir Beylikova'da keşfettiğimiz rezervleri işleyeceğiz" dedi. Doğalgaz ve elektrik desteklerine dair Bayraktar, şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızın elektrik ve doğalgaz faturalarında 2023 yılında 328 milyar lira, 2024 yılının 11 aylık döneminde ise 314 milyar liralık tutar devletimiz tarafından karşılandı. Halihazırda, meskenlerde kullanılan elektriğe düşük tüketim kademesinde yüzde 60, yüksek tüketim kademesinde yüzde 40, doğalgaza ise yüzde 63 oranında destek sağlıyoruz. 2024'ün başından itibaren 4.1 milyon haneye 8.1 milyar liralık elektrik tüketim desteği, 654 bin haneye ise 1.4 milyar liralık doğalgaz tüketim desteği sağladık." Burcu ŞEN/ANKARA