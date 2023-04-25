Nurdağı’nda depremzedelerin ihtiyaç duyduğu konteynerlerin yüzde 85’i kuruldu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 5 noktada 6 bin 175 konteyner kuruldu. Sosyal donatı alanları ve altyapının yanı sıra iç mekanları da hazırlanan 5 bin 500'den fazla konteyner ise halkın hizmetine sunuldu. Böylelikle konteynerlerde yaşayan depremzedelerin sayısı 20 bine ulaştı.

Çadırlardan konteynere geçiş sürecinin devam ettiği ilçede yakın zamanda çadır yaşamının sona ermesi bekleniyor.

İlçede konteyner kentlerden sorumlu mülki amir olarak görev yapan Hemşin Kaymakamı Muhammed Akın, AA muhabirine, depremlerden sonra İçişleri Bakanlığının talimatıyla ilçeye geldiklerini söyledi.

İlçede mevcut kaymakamla birlikte 7 kaymakamın görev yaptığını anımsatan Akın, şöyle konuştu:

"İlçemizde 6 bin 175 yerleştirilmiş konteyner var. Bizim planladığımız sayı 7 bin 20. Kalan kısımları, sevkiyat aşamasında. Ailelerin yerleştiği konteyner sayısı ise 5 bin 500'ün üzerinde. Nurdağı ilçesinde yerleştirilmiş konteyner sayısında yüzde 85 oranında ulaştık. Çok yüksek bir başarıya sahibiz. Konteynerlerin içerisine AFAD'ın bize göndermiş olduğu askılıktan televizyona, koltuktan yatağa kadar birçok malzemeyi yerleştirdikten sonra aynı gün içerisinde vatandaşımıza teslim ediyoruz. Totalde bu süreç iki gün oluyor. Yani bizim müteahhitlerden yerleri teslim almamız ve eşyaların AFAD personelleri tarafından konteynere yerleştirilmesi, sonra da vatandaşa teslim edilmesi 2 gün. Nurdağı'nda çok hızlı bir ilerleme var. İlçedeki konteyner kurulumunda yüzde 85 seviyesindeyiz, yüzde 75'inde vatandaşımız konteynere geçiş yaptı. Bu konuda Türkiye'de herhalde depremi yaşadığımız 11 il ve ilçeleriyle beraber en yüksek olduğumuz rakama sahibiz. İnşallah bundan sonraki 10 günlük planlamamızda da biz, tamamen konteyner işini bitireceğiz. Çevre Şehircilik Bakanlığı ve AFAD'ın koordinesinde belirlenen tüm hak sahibi vatandaşımızı 10 gün içerisinde konteynerlere yerleştirmiş olacağız."

Akın, ilçede normale döndürme sürecinin devam ettiğini ve konteynerlere yerleşmelerin tamamlanmasıyla tüm güçlerini ilçedeki sosyal yaşama vereceklerini kaydetti.

İLÇEYE GERİ DÖNÜŞ DE BAŞLADI

Konteyner yerleştirmelerinde çok hızlı olmalarıyla depremden sonra ilçeden ayrılan vatandaşların yeniden Nurdağı'na dönmeye başladığını belirten Akın, şunları kaydetti:

"Depremden sonra İstanbul, Ankara, Mersin, Adana gibi illere akrabalarının yanına giden ve konteyner hakkı gelen vatandaşların da ilçeye dönüş yaptığını görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı ilçeye bekliyoruz. Neden? Çünkü burada hayat devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bir yıl içerisinde kalıcı konutları bitirip teslim edeceğiz ve bunun ilk örneğini de zaten köy evlerinde gördük. Tüm vatandaşlarımızla bunlara şahit olduk. Bizim amirlerimize ve vatandaşlarımıza sözümüzdür, 10 gün içerisinde konteynerlere yerleşme işini bitirmiş olacağız." diye konuştu.

"ÇADIRDAN KONTEYNERE, İNŞALLAH BUNDAN SONRA DA EVE"

İlçedeki depremzedelerden Ali Aydın ise depremler nedeniyle evlerinin de dükkanının da yıkıldığını ve 9 yakınını kaybettiğini ifade etti.

Depremden sonraki 4 gün araçta kaydıklarını, yaklaşık 1 hafta içinde de çadıra geçiş yaptıklarını aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Cenazemiz olduğunu için bize öncelik verdiler, konteynere yerleştik. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Şu an konteynerdeyiz, evimizin hiçbir eksiği yok. Kızılay 3 öğün yemek veriyor. Evimizde elektrik, su, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, duşumuz her şeyimiz dört dörtlük. Sosyal marketlerde gıda ve kıyafet veriliyor. Hiçbir eksiğimiz yok, Allah razı olsun. Çadırda biraz zorlandık ama konteynere geçtiğimizde rahatladık. Araçtan çadıra, çadırdan konteynere, İnşallah bundan sonra da devletimizin yapacağı evlere yerleşeceğiz."

Torunlarıyla birlikte konteynerde yaşayan Fatma Demirdelen ise depremler nedeniyle yurdun her tarafından yardım geldiğini belirterek, herkese teşekkür etti.