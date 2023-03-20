Nurettin Canikli, 6’lı koalisyonun ekonomi programını bombaladı: IMF’den borçlanacaklar! ABD ve Avrupa’dan aferin alacaklar

İşte Canikli'den 83 iletide 6'lı koalisyonun ekonomi programı değerlendirmesi ve 6'lı koalisyonun ekonomi kurmaylarına soruları...

6'LI MASA VE IMF: "IMF'DEN YÜKLÜ KREDİ KULLANACAKLAR"

1) 6'lı masa ve IMF: Gizlemeye çalışsalar da 6'lı masanın mutabakat metnindeki ekonomi programından, IMF ile kuvvetli bir stand-by düzenlemesi yapacakları ve IMF'den yüklü miktarda kredi kullanacakları anlaşılıyor.

2)6'lı masayı oluşturan partilerin, IMF ve küresel finans sistemine göz kırpan açıklamaları ve onların yetkileriyle yaptıkları gizli-kapaklı görüşmeleri bir tarafa bırakarak, sadece 6'lı masanın mutabakat metninde yer alan açıklamalarından yola çıkarak bu değerlendirmeyi yapıyoruz.

3) Mutabakat metninin ekonomiyle ilgili bölümünde, iki ayrı yerde uluslararası döviz rezervlerinin güçlendirileceği vurgulanmaktadırlar.

4) Peki döviz rezervleri nasıl güçlendirilir? Döviz rezervlerini güçlendirmenin en doğal yolu, dış ticaret fazlası ve cari fazla yoluyla oluşan döviz fazlalığının ülkenin döviz rezerv stokuna ilave edilmesidir.

5) Türkiye ekonomisi cari fazla veren değil kronik olarak cari açık veren bir ekonomidir. Döviz açığı olan bir ekonomidir. Dolayısıyla bu yöntemle uluslararası döviz rezervlerinin güçlendirilmesi mümkün değildir.

6) Bir başka yöntem ise ülkeye, cari açık tutarından daha fazla yabancı (kısa vadeli) sermaye girişi sağlamaktır. Yani sıcak para olarak da adlandırılan yabancı portföy yatırımını çekmektir.

7) Kısa vadeli yabancı sermayenin, yani sıcak paranın Türkiye'de genelde kamu kağıtları ve BİST'te işlem gören pay senetleri gibi likidite oranı yüksek varlıklara yatırım yaptıklarını biliyoruz.