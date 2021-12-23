Nurettin Canikli’den ’Kur Korumalı TL Mevduat Sistemi’ açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kur Korumalı TL Mevduat Sistemi, Hazine'nin kaynaklarını zenginlere mi aktarmaktadır? Bu Sistem, garibanın döviz sahibini fonladığı saçma sapan karanlık bir düzen midir? Baştan söyleyelim. Bu iki sorunun da cevabı kocaman bir HAYIR'dır. Açıklayalım.

Bu Sistem'in temel araçlarından birisi, döviz tevdiat hesabını vadeli TL mevduat hesabına dönüştüren kişiye, vade başı ile vade sonu arasındaki kur farkının, vade sonunda hesaplanan faiz tutarından büyük olması halinde aradaki farkın Hazine tarafından ödenmesidir.