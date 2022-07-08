Nuriye Çomak Ev Hanımları İçin İş Fırsatı Sunuyoruz

Geri dönüşümün ve sürdürülebilirliğin önemini vurguladığı ve kadınlara yol gösterdiği paylaşımlarıyla öne çıkan Nuriye Çomak "Hazırladığım içeriklerde sürekli olarak geri dönüşümün önemini vurguluyorum. Geri dönüşüm tekrar değerlendirilebilme ihtimali olan her ürünün tekrar kullanıma sunulmasıdır. Evimizde, iş yerimizde kullandığımız tüm eşya, araç ve gereçler geri dönüştürülerek, fayda sağlayabilir. Dünya üzerinde kaynakların bilinçsizce kullanımının önüne geçmek ve atık çöp miktarımızı azaltmak için geri dönüşüm çok önemli. Bir şeyleri geri dönüştürmeye başladığınızda bu sizi manevi olarak da iyi hissettirir. Hem kendinize hem de topluma karşı sorumluluklarınızı da yerine getirmiş olursunuz" dedi.

Yaptığı her paylaşımı milyonlarca kişi tarafından takip edilen Nuriye Çomak, özellikle ev hanımlarının geri dönüşüm sayesinde nasıl para kazanabileceklerini açıklıyor. "Evdeki plastiklerden saksı yapımı, hasır ipten duvar süsü ve sepetler, evdeki cam şişelerle hediyelik eşyalar yapılabilir. Bu örnekleri çok daha fazla çoğaltabiliriz. Sayfamda bir sürü bunlarla ilgili içerik var. Amacım, geçim sıkıntısı yaşayan, evden çalışmak zorunda olan kadınlara destek olabilmek. Hem içeriklerimle hem de özelden bana ulaşan kişilere gönderdiğimiz mesajlarla destek olmaya çalışıyorum. Birçok kadın çocuk baktığı için ya da farklı sebeplerden dolayı fiziki olarak bir işe gitmesi mümkün değil. Geri dönüşüm sayesinde ev hanımlarının gelir elde etmesi mümkündür."

Minimalist bir yaşama geçtim

Minimalist bir yaşam tarzını benimsediğini belirten Nuriye Çomak "Zaman içerisinde edindiğim tecrübeler ve yaptığım araştırmalar sayesinde minimalist bir yaşama geçtim. İhtiyaç fazlası olan her şeyi hayatımdan çıkardım. Gelişen teknoloji ile birlikte çevremizde sürekli daha fazla alışveriş yapmamız için uyaranlar var. Bu konunun bilincine varıp, sadeleşmek gerekiyor. İhtiyacımız kadar olanı aldığımızda ruhen de çok daha iyi hissediyoruz. Bunu herkese tavsiye ediyor ve şiddetle öneriyorum. Minimalizimin daha fazla ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum. En sevdiğim söz olan az çoktur anlayışının yayılması ümidiyle." dedi.

'İlandır'