O bölgede çiftçilerin geliri arttı! Küçük birimlerden yüksek verim aldılar

KENDİ TOPRAKLARINDA ÜRETİME BAŞLADILAR

Mevsimlik işçi olarak ilçe dışına giden çiftçilerin suyla beraber artık kendi toprağında üretime başladığını anlatan Yahlizade, "Bununla beraber gelir düzeyimiz yükselmeye başladı. Ovamızda, pamuğumuz, mısırımız, buğdayımız, zeytinimiz, kuraklığa dayanıklı olan fıstık, üçte iki oranında gelişmeye başladı. Kaliteli olmaya başladı. Vatandaş pamuk, buğday, mısır kaldırarak ekonomik refaha ulaştı. Bu da ister istemez sosyal kültürel yaşantısına yansıdı." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak küçük arazileri olan çiftçileri birim alandan büyük oranda verim elde etmek için serayla tanıştırdıklarını dile getiren Yahlizade, "8 çiftçimize birer dönüm olmak üzere sera projesi hazırladık. Buradaki hedef kitlemiz özellikle bu işi yapabilen, yapmaya meyilli olan, aile sayısı buna uygun olan kişileri tercih etmeye çalıştık. O yönde çalışmalarımızı yaptık. Başvuruları aldık. O anlamda istediğimiz hedeflere ulaştık. Hedef kitlemizi bulduk, onlarla buluştuk. Projemizi yaptık. Projemiz kabul gördü ve çiftçilerimize yüzde 70 hibeyle anahtar teslimi yaptık." diye konuştu.