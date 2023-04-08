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Giriş Tarihi: 8.4.2023 13:19

O hayvanı avladı 255 bin 211 TL para cezası kesildi!

Erzincan’da izinsiz dağ keçisi avlayıp fotokapana yakalanan avcıya 5 bin 211 TL idari para cezası ve 250 bin TL tazminat uygulandı.

İHA
O hayvanı avladı 255 bin 211 TL para cezası kesildi!

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, Erzincan'da yaban hayatın izlenmesi ve kaçak avlanma ile mücadele dahilinde kurulan fotokapana dağ keçisi boynuzuyla yansıyan avcıyı tespit etti. Ekipler, fotokapan görüntüsünden yola çıkarak avcının kimliğini tespit etti. Kaçak avlanan avcıya 5 bin 211 TL idari para cezası ve 250 bin TL tazminat uygulandı.

Dağ keçileri, Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan, avlanması yasak ve koruma altındaki yabani hayvanlar arasında yer alıyor.

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O hayvanı avladı 255 bin 211 TL para cezası kesildi!
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